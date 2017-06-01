Нил Бломкамп вернулся к короткометражкам

На днях южноафриканский режиссёр представил публике тизер-трейлер своего нового экспериментального проекта - первой ленты из серии фантастических короткометражек под общим названием Oats Studios.
В кадре пришельцы, похожие на ящеров, полная безнадёга, а также такие известные лица, как Дакота Фэннинг, Сигурни Уивер и Майкл Бин. Если короткометражки придутся по душе зрителям, то Бломкамп не исключает возможности появления полнометражных фильмов на ту же тему. Для распространения своих творений постановщик планирует использовать платформу Steam, принадлежащую компании Valve.
Напомним, свой творческий путь Бломкамп начал именно с короткометражек. Благодаря 7-минутной ленте «Выжить в Йобурге», впоследствии появился прославивший режиссёра «Район № 9».
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