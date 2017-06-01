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Нил Бломкамп вернулся к короткометражкам

1 июня
2017 год

Новости кино >>
1 июня 2017
Наработки Нила Бломкампа для пятого «Чужого», похоже, не пропали даром.



На днях южноафриканский режиссёр представил публике тизер-трейлер своего нового экспериментального проекта - первой ленты из серии фантастических короткометражек под общим названием Oats Studios.

В кадре пришельцы, похожие на ящеров, полная безнадёга, а также такие известные лица, как Дакота Фэннинг, Сигурни Уивер и Майкл Бин. Если короткометражки придутся по душе зрителям, то Бломкамп не исключает возможности появления полнометражных фильмов на ту же тему. Для распространения своих творений постановщик планирует использовать платформу Steam, принадлежащую компании Valve.

Напомним, свой творческий путь Бломкамп начал именно с короткометражек. Благодаря 7-минутной ленте «Выжить в Йобурге», впоследствии появился прославивший режиссёра «Район № 9».
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Нил Бломкамп вернулся к короткометражкам фотографии
Нил Бломкамп вернулся к короткометражкам фотографии
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