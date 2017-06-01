«Город грехов» переберётся на ТВ

Для «Города грехов» Фрэнка Миллера
нашлось место на телевидении.
The Weinstein Company и Dimension пришли к выводу, что им требуется телевизионная экранизация культовой серии нуар-комиксов. Сценарий напишет Глен Маццара
, некогда выступавший шоураннером «Ходячих мертвецов»
.
Создатели обещают, что у сериала не будет ничего общего с лентами Роберта Родригеса
и Фрэнка Миллера
, кроме самого места действия. Следовательно, мы встретимся с новыми героями.
Режиссёрское кресло пилота займёт Лен Уайзмэн
(«Другой мир»
). Продюсерами числятся Стивен Л'Орё
, братья Вайнштейны
и сам Миллер
.
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