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«Город грехов» переберётся на ТВ

1 июня
2017 год

Новости кино >>
1 июня 2017
Для «Города грехов» Фрэнка Миллера нашлось место на телевидении.

«Город грехов» переберётся на ТВ

The Weinstein Company и Dimension пришли к выводу, что им требуется телевизионная экранизация культовой серии нуар-комиксов. Сценарий напишет Глен Маццара, некогда выступавший шоураннером «Ходячих мертвецов».

Создатели обещают, что у сериала не будет ничего общего с лентами Роберта Родригеса и Фрэнка Миллера, кроме самого места действия. Следовательно, мы встретимся с новыми героями.

Режиссёрское кресло пилота займёт Лен Уайзмэн («Другой мир»). Продюсерами числятся Стивен Л'Орё, братья Вайнштейны и сам Миллер.
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«Город грехов» переберётся на ТВ фотографии
«Город грехов» переберётся на ТВ фотографии
«Город грехов» переберётся на ТВ фотографии
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