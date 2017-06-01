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Владимир Грамматиков отмечает юбилей

1 июня
2017 год

Новости кино >>
1 июня 2017
Сегодня, в День защиты детей, отмечает своё 75-летие популярный советский и российский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков.

Владимир Грамматиков отмечает юбилей

Владимир Александрович Грамматиков родился в Свердловске 1 июня 1942 года в семье госчиновника высокого ранга. Закончил радиоаппаратуро-строительный факультет Бауманского училища в Москве. Отучившись в Бауманском училище, поступил в ГИТИС на актёрский факультет, по окончании которого стал актёром пантомимы. В 1976 году закончил ВГИК (мастерская Ефима Дзигана).

Актёрский дебют Владимира Александровича состоялся в сказке Владимира Бычкова «Внимание! В городе волшебник!», вышедшей на экраны в 1964 году. На счету Грамматикова более 55 ролей в таких фильмах, как «Это было в разведке», «Король-олень», «Белорусский вокзал», «Достояние республики», «Остров сокровищ», «Осенний марафон», «Шестой» и другие.

Владимир Грамматиков отмечает юбилей

В 1976 году вышла его дебютная короткометражка «Тайфун, фас», а через год мастер поставил полнометражную картину - популярную комедию «Усатый нянь». Его следующая работа - «Шла собака по роялю» - стала лауреатом Гран-при по разделу детского кино на ХI Международном Московском кинофестивале в 1979 году. Впоследствии Грамматиков снял ещё 14 фильмов, среди которых «Всё наоборот», «Руки вверх!», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Мио, мой Мио», «Вера, надежда, любовь», «Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке», «Маленькая принцесса» и «Привет от Чарли-трубача». Многие из его картин отмечались российскими и международными наградами.

В честь юбилея Владимира Грамматикова в 8 кинотеатрах сети Москино с 1 по 4 июня пройдёт ретроспектива его фильмов. В программе - показы картин «Шла собака по роялю» (кинотеатр «Берёзка», 3 июня, 18:00), «Усатый нянь» («Искра», 2 июня, 10:30; «Молодёжный», 2 июня, 11:00; «Салют», 4 июня, 10:00), «Мио, мой Мио» («Искра», 3 июня, 11:00; «Молодёжный», 3 июня, 11:00; «Полёт», 2 июня, 11:00), «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» («Сатурн», 3 июня, 14:00; «Спутник» , 1 июня, 13:00), «Руки вверх!» («Вымпел», 2 июня, 14:30; «Полёт», 3 июня, 11:00) и «Всё наоборот» («Вымпел», 3 июня, 11:00; «Салют», 2 июня, 10:00; «Сатурн», 2 июня, 10:00). Вход свободный.
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«Остров сокровищ»
«Осенний марафон»
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