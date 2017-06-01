Владимир Грамматиков отмечает юбилей

Сегодня, в День защиты детей
, отмечает своё 75
-летие популярный советский и российский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков
.
Владимир Александрович Грамматиков
родился в Свердловске 1 июня 1942
года в семье госчиновника высокого ранга. Закончил радиоаппаратуро-строительный факультет Бауманского училища в Москве. Отучившись в Бауманском училище, поступил в ГИТИС на актёрский факультет, по окончании которого стал актёром пантомимы. В 1976 году закончил ВГИК (мастерская Ефима Дзигана
).
Актёрский дебют Владимира Александровича
состоялся в сказке Владимира Бычкова «Внимание! В городе волшебник!»
, вышедшей на экраны в 1964 году. На счету Грамматикова
более 55
ролей в таких фильмах, как «Это было в разведке»
, «Король-олень»
, «Белорусский вокзал»
, «Достояние республики»
, «Остров сокровищ»
, «Осенний марафон»
, «Шестой»
и другие.
В 1976 году вышла его дебютная короткометражка «Тайфун, фас»
, а через год мастер поставил полнометражную картину - популярную комедию «Усатый нянь». Его следующая работа - «Шла собака по роялю» - стала лауреатом Гран-при по разделу детского кино на ХI Международном Московском кинофестивале в 1979 году. Впоследствии Грамматиков
снял ещё 14
фильмов, среди которых «Всё наоборот», «Руки вверх!», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Мио, мой Мио», «Вера, надежда, любовь»
, «Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке»
, «Маленькая принцесса»
и «Привет от Чарли-трубача»
. Многие из его картин отмечались российскими и международными наградами.
В честь юбилея Владимира Грамматикова
в 8
кинотеатрах сети Москино
с 1 по 4 июня
пройдёт ретроспектива его фильмов. В программе - показы картин «Шла собака по роялю»
(кинотеатр «Берёзка», 3 июня, 18:00), «Усатый нянь»
(«Искра», 2 июня, 10:30; «Молодёжный», 2 июня, 11:00; «Салют», 4 июня, 10:00), «Мио, мой Мио»
(«Искра», 3 июня, 11:00; «Молодёжный», 3 июня, 11:00; «Полёт», 2 июня, 11:00), «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»
(«Сатурн», 3 июня, 14:00; «Спутник» , 1 июня, 13:00), «Руки вверх!»
(«Вымпел», 2 июня, 14:30; «Полёт», 3 июня, 11:00) и «Всё наоборот»
(«Вымпел», 3 июня, 11:00; «Салют», 2 июня, 10:00; «Сатурн», 2 июня, 10:00). Вход свободный
.
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