Фильмы от режиссёров «Измен» и «Громозеки» вошли в конкурс ММКФ

В Москве прошла первая пресс-конференция, посвященная программе Московского кинофестиваля, который пройдет с 22 по 29 июня. Главной площадкой смотра традиционно станет кинотеатр «Октябрь», где на этот раз будет работать и пресс-центр, в течение последних нескольких лет размещавшийся в Театре киноактера.
По словам директора по связям с общественностью ММКФ Петра Шепотинника, программа фестиваля еще находится на стадии формирования. В частности, пока не известны фильмы открытия и закрытия смотра.
В основном конкурсе 39-го ММКФ пока 11 фильмов. Российские представители — социальная трагикомедия с Мариной Нееловой
и Алисой Фрейндлих
в главных ролях «Карп замороженный»
режиссера Владимира Котта
, автора «Мухи»
, «Громозеки»
и недавнего сериала про Петра Лещенко
, а также драма «Купи меня» Вадима Перельмана
, известного по сериалам «Измены»
и «Пепел»
.
«По поводу фильма Вадима Перельмана шли довольно жаркие споры. Это яркая коммерческая картина в духе общемировых тенденций современного кинематографа»
, — отметил программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.
По всей видимости, в конкурсе примет участие и еще одна российская картина, которая, по словам Разлогова, «добавит разнообразия» программе.
География конкурсантов довольно широкая, тематика разная. Есть две политические картины из Китая и Аргентины. Первая — «Хохлатый ибис»
— рассказывает об экологических и социальных проблемах современного Китая, вторая — «Симфония для Аны»
— про Аргентину накануне государственного переворота 1976 года. Есть датская криминальная драма «Преисподняя»
про хирурга, который мстит за убитого брата копенгагенскому криминальному миру, корейский триллер «Обычный человек»
, медитативная японская мелодрама «Апрельский сон длиной в три года»
и другие работы. «Сборная солянка», — так охарактеризовал программу Разлогов.
Жюри основного конкурса пока тоже окончательно не сформировано, но известно, что в нем примут участие прошлогодний победитель ММКФ Реза Миркарими, модный каталонский режиссер Альберт Серра
, финнский режиссер и продюсер Йорн Йохан Доннер
и итальянская актриса Орнелла Мути
. Последняя — пока самое громкое имя из гостей-звезд нынешнего ММКФ. Организаторы надеются также на приезд знаменитого «комиссара Катани» Микеле Плачидо
, который теперь занимается режиссурой. Он привезет на ММКФ свой новый фильм «7 минут».
В документальном конкурсе ММКФ также две российские картины — «Последний вальс» Юлии Бобкове о композиторе Олеге Каравайчуке
и «Раскаленный хаос» Сергея Дебижева
о революции 1917 года. Последнему событию также будет посвящена спецпрограмма ММКФ «Октябрь в «Октябре». В ней покажут фильмы «Ангелы революции» Алексея Федорченко
, «Реальный октябрь» об авангардистах 1920-х и считавшийся утерянным «Чекист» Александра Рогожкина.
Как всегда, наибольший интерес на ММКФ вызывают внеконкурсные программы, в рамках которых в Москве показывают фильмы Каннского, Берлинского, Венецианского кинофестивалей. Далеко не все их программы до конца сформированы. Однако Шепотинник рассказал, что на ММКФ можно будет увидеть победителя Берлинале «По ту сторону надежды» Аки Каурисмяки
, фильмы «О теле и душе»
и «След зверя»
из программы того же фестиваля. Будет и победивший в Венеции фильм Лава Диаса «Женщина, которая ушла», новый фильм Ким Ки Дука
«Сеть» (он откроет программу «8 ½») и картина «Порту», в которой одну из своих последних ролей сыграл Антон Ельчин
.
Программу обещают полностью укомплектовать в течение недели.
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