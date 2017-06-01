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Владимир Вдовиченков стал отцом Ирины Старшенбаум

1 июня
2017 год

Новости кино >>
1 июня 2017
Стартовали съёмки новой драмы для телеканала ТВ-3. Главные роли в сериале под рабочим названием «Учителя» достались Владимиру Вдовиченкову, Ирине Старшенбаум и Анне Котовой.

Владимир Вдовиченков стал отцом Ирины Старшенбаум

Сценарист и режиссёр проекта - Илья Куликов.

Пилотную серию снимают в Москве. Вдовиченков предстанет в образе Сергея, заместителя министра образования и отца двух взрослых дочерей – Марии (Старшенбаум) и Татьяны (Котова).

Зрителя ожидает конфликт отцов и детей в современной трактовке. По сюжету Сергей меняет женщин как перчатки, и среди них попадаются ровесницы его дочерей. Младшая дочь, Маша – идеалистка: она категорически против участия отца в своей карьере и желает всего добиться сама. Она идёт работать в обычную школу, где у неё начинается роман с отцом одного из своих учеников. Старшая дочь, Татьяна, напротив, с радостью пользуется служебным положением отца ради своей карьеры – но совершенно несчастна в семейной жизни. Она заводит интрижки с разными мужчинами, отчаянно пытаясь заполнить пустоту внутри себя.
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Владимир Вдовиченков стал отцом Ирины Старшенбаум фотографии
Владимир Вдовиченков стал отцом Ирины Старшенбаум фотографии
Владимир Вдовиченков стал отцом Ирины Старшенбаум фотографии
Владимир Вдовиченков стал отцом Ирины Старшенбаум фотографии
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