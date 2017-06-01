Во всём виноваты критики

В марте Бретт Рэтнер
заявил о том, что агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes является «убийцей киноиндустрии»
, и это замечание, похоже, возымело действие.
Disney и Paramount обвинили сайт и критиков в том, что из-за их разгромных рецензий на картины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
и «Спасатели Малибу»
они понесли убытки, поскольку у обеих лент низкие сборы в домашнем прокате.
В качестве ответной меры студии помышляют отказаться от давней практики пресс-показов, дабы у журналистов не появилась возможность лицезреть фильмы раньше всех, а следовательно, не возникло желание «утопить» эти творения до их выхода в прокат.
Новым «Пиратам»
удалось собрать у себя дома в премьерный уикенд всего 62 миллиона долларов, а «Спасателям Малибу»
и вовсе достались жалкие 18 миллионов. Для Голливуда это самый провальный уикенд за последние 18 лет - последний раз подобное случилось в далёком 1999 году. Что касается Rotten Tomatoes, то рейтинг «Пиратов»
составил 31%, а «Спасателей Малибу»
- 19%.
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