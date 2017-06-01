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Во всём виноваты критики

1 июня
2017 год

Новости кино >>
1 июня 2017
В марте Бретт Рэтнер заявил о том, что агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes является «убийцей киноиндустрии», и это замечание, похоже, возымело действие.

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Disney и Paramount обвинили сайт и критиков в том, что из-за их разгромных рецензий на картины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Спасатели Малибу» они понесли убытки, поскольку у обеих лент низкие сборы в домашнем прокате.

В качестве ответной меры студии помышляют отказаться от давней практики пресс-показов, дабы у журналистов не появилась возможность лицезреть фильмы раньше всех, а следовательно, не возникло желание «утопить» эти творения до их выхода в прокат.

Новым «Пиратам» удалось собрать у себя дома в премьерный уикенд всего 62 миллиона долларов, а «Спасателям Малибу» и вовсе достались жалкие 18 миллионов. Для Голливуда это самый провальный уикенд за последние 18 лет - последний раз подобное случилось в далёком 1999 году. Что касается Rotten Tomatoes, то рейтинг «Пиратов» составил 31%, а «Спасателей Малибу» - 19%.
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