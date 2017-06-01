Игорь Савочкин снимается в экранизации игры

Благодаря твиттеру Лукаса Поупа
стало известно, что его популярную компьютерную игру Papers, Please
экранизируют... российские кинематографисты.
За короткометражную экранизацию симулятора о работнике КПП в вымышленной стране взялись выпускники Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» Лилия Ткач
и Никита Ордынский
.
Проверять документы граждан и решать, кого из них можно пропустить в Арстотцк, станет актёр Игорь Савочкин
. Когда именно закончится работа над короткометражкой, пока неизвестно.
Papers, Please вышла в 2013 году и продалась почти два миллиона раз на всех платформах. За эту игру Лукасу Поупу
вручили премию BAFTA в категории «Лучшая стратегия или симулятор».
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