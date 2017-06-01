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Игорь Савочкин снимается в экранизации игры

1 июня
2017 год

Новости кино >>
1 июня 2017
Благодаря твиттеру Лукаса Поупа стало известно, что его популярную компьютерную игру Papers, Please экранизируют... российские кинематографисты.

Игорь Савочкин снимается в экранизации игры

За короткометражную экранизацию симулятора о работнике КПП в вымышленной стране взялись выпускники Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» Лилия Ткач и Никита Ордынский.

Проверять документы граждан и решать, кого из них можно пропустить в Арстотцк, станет актёр Игорь Савочкин. Когда именно закончится работа над короткометражкой, пока неизвестно.

Papers, Please вышла в 2013 году и продалась почти два миллиона раз на всех платформах. За эту игру Лукасу Поупу вручили премию BAFTA в категории «Лучшая стратегия или симулятор».
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Игорь Савочкин снимается в экранизации игры фотографии
Игорь Савочкин снимается в экранизации игры фотографии
Игорь Савочкин снимается в экранизации игры фотографии
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