Игорь Лизенгевич доставил странный «Конверт»

Опубликован первый тизер мистического триллера Святослава Подгаевского «Конверт»
по сценарию Ильи Куликова
.
Данный ролик, снятый Станиславом Ивановым
, номинирован на ежегодную кинопремию Golden Trailer Awards, где поборется за награду в номинации «Лучший иностранный тизер».
По сюжету в архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. По просьбе секретаря водитель Игорь отправляется с конвертом по нужному адресу, и в одночасье его жизнь превращается в кошмар.
В главных ролях - Юлия Пересильд
, Игорь Лизенгевич
и Ольга Медынич
. Компанию им составили Сергей Барковский
, Игорь Хрипунов
и Дмитрий Куличков
. «Конверт»
выйдет в российский прокат этой осенью.
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