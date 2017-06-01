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Игорь Лизенгевич доставил странный «Конверт»

1 июня
2017 год

Новости кино >>
1 июня 2017
Опубликован первый тизер мистического триллера Святослава Подгаевского «Конверт» по сценарию Ильи Куликова.



Данный ролик, снятый Станиславом Ивановым, номинирован на ежегодную кинопремию Golden Trailer Awards, где поборется за награду в номинации «Лучший иностранный тизер».

По сюжету в архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. По просьбе секретаря водитель Игорь отправляется с конвертом по нужному адресу, и в одночасье его жизнь превращается в кошмар.

В главных ролях - Юлия Пересильд, Игорь Лизенгевич и Ольга Медынич. Компанию им составили Сергей Барковский, Игорь Хрипунов и Дмитрий Куличков. «Конверт» выйдет в российский прокат этой осенью.
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Игорь Лизенгевич доставил странный «Конверт» фотографии
Игорь Лизенгевич доставил странный «Конверт» фотографии
Игорь Лизенгевич доставил странный «Конверт» фотографии
Игорь Лизенгевич доставил странный «Конверт» фотографии
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№ 1
Meduza (Пермь)   1.06.2017 - 19:54
ну наконец-то! Игорь Лизенгевич! Марик! снова в кино! читать далее>>
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