Кинокритик Антон Долин стал главным редактором журнала «Искусство кино». Об этом было объявлено на пресс-конференции в рамках фестиваля «Кинотавр».По словам Долина, сейчас перед изданием стоят амбициозные планы и выход из кризиса. Кинокритик отметил, что «Искусство кино» нуждается в финансовой помощи и заинтересовано в работе с новыми авторами.– подчеркнул Долин.Журнал «Искусство кино» издается с 1931 года, на сегодняшний день это единственное ежемесячное искусствоведческое издание. С 1993 года главным редактором «Искусство кино» был культуролог, социолог, киновед Даниил Дондурей, который скончался в мае этого года.