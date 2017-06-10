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Антон Долин стал главным редактором журнала «Искусство кино»

10 июня
2017 год

Новости кино >>
10 июня 2017
Кинокритик Антон Долин стал главным редактором журнала «Искусство кино». Об этом было объявлено на пресс-конференции в рамках фестиваля «Кинотавр».

Антон Долин стал главным редактором журнала «Искусство кино»

По словам Долина, сейчас перед изданием стоят амбициозные планы и выход из кризиса. Кинокритик отметил, что «Искусство кино» нуждается в финансовой помощи и заинтересовано в работе с новыми авторами.

«Мы не имеем права потерять журнал «Искусство кино», – подчеркнул Долин.

Журнал «Искусство кино» издается с 1931 года, на сегодняшний день это единственное ежемесячное искусствоведческое издание. С 1993 года главным редактором «Искусство кино» был культуролог, социолог, киновед Даниил Дондурей, который скончался в мае этого года.
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