Умерла Гленн Хедли

8 июня
в возрасте
62
лет скончалась американская актриса
Гленн Хедли
, которую зрители помнят по ролям в картинах
«Дик Трэйси»
,
«Отпетые мошенники»
и
«Опус мистера Холланда»
, а также образом доктора Эбби Китон в сериале
«Скорая помощь»
. Причину смерти пока не разглашают.
VIDEO «Мы с глубокой печалью подтверждаем кончину Гленн Хедли. Мы просим в этот тяжелый час уважать право ее семьи на неприкосновенность личной жизни» -
говорится в заявлении пресс-атташе актрисы.
Гленн Хедли родилась
13 марта 1955
года в Нью-Лондоне (штат Коннектикут). Детские годы провела в Нью-Йорке, где изучала балет в школе Роберта Джоффри и современный танец в студии Марты Грэм. После окончания средней школы и колледжа переехала в Чикаго, чтобы продолжить изучать драматическое искусство, и вскоре начала выступать на местных театральных сценах. В полнометражном кино дебютировала ролью Лолы в картине
Артура Пенна «Четверо друзей»
. Всего на счету
Хедли
более
70
ролей в фильмах и сериалах, среди которых
«Смертельные мысли»
,
«Закон и порядок: Специальный корпус»
,
«Дефективный детектив»
,
«Два дня в долине»
,
«Анатомия страсти»
,
«Парки и зоны отдыха»
,
«Пурпурная роза Каира»
,
«Завтрак для чемпионов»
,
«Номер в отеле»
,
«Секретные материалы: Борьба за будущее»
,
«Страсти Дон Жуана»
,
«Наравне с отцом»
,
«Элени»
,
«Фанданго»
и другие.
В 80-е актриса была замужем за
Джоном Малковичем
и участвовала вместе с ним в спектаклях знаменитого чикагского театра Steppenwolf. Выдвигалась на самую престижную в США телевизионную премию «Эмми» в 1989 и 1997 годах за работы в сериале
«Одинокая голубка»
и телефильме
«Ублюдок из Каролины»
. За образ Джанет Колгейт, созданный ею в
«Отпетых мошенниках»
, была награждена премией Ассоциации кинокритиков Чикаго.
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