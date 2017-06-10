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Умерла Гленн Хедли

10 июня
2017 год

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10 июня 2017
8 июня в возрасте 62 лет скончалась американская актриса Гленн Хедли, которую зрители помнят по ролям в картинах «Дик Трэйси», «Отпетые мошенники» и «Опус мистера Холланда», а также образом доктора Эбби Китон в сериале «Скорая помощь». Причину смерти пока не разглашают.



«Мы с глубокой печалью подтверждаем кончину Гленн Хедли. Мы просим в этот тяжелый час уважать право ее семьи на неприкосновенность личной жизни» - говорится в заявлении пресс-атташе актрисы.

Гленн Хедли родилась 13 марта 1955 года в Нью-Лондоне (штат Коннектикут). Детские годы провела в Нью-Йорке, где изучала балет в школе Роберта Джоффри и современный танец в студии Марты Грэм. После окончания средней школы и колледжа переехала в Чикаго, чтобы продолжить изучать драматическое искусство, и вскоре начала выступать на местных театральных сценах. В полнометражном кино дебютировала ролью Лолы в картине Артура Пенна «Четверо друзей». Всего на счету Хедли более 70 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Смертельные мысли», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Дефективный детектив», «Два дня в долине», «Анатомия страсти», «Парки и зоны отдыха», «Пурпурная роза Каира», «Завтрак для чемпионов», «Номер в отеле», «Секретные материалы: Борьба за будущее», «Страсти Дон Жуана», «Наравне с отцом», «Элени», «Фанданго» и другие.

В 80-е актриса была замужем за Джоном Малковичем и участвовала вместе с ним в спектаклях знаменитого чикагского театра Steppenwolf. Выдвигалась на самую престижную в США телевизионную премию «Эмми» в 1989 и 1997 годах за работы в сериале «Одинокая голубка» и телефильме «Ублюдок из Каролины». За образ Джанет Колгейт, созданный ею в «Отпетых мошенниках», была награждена премией Ассоциации кинокритиков Чикаго.
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Анатомия страстиДва дня в долинеДефективный детективДик ТрэйсиЗавтрак чемпионовЗакон и порядок: специальный корпусНомер в отелеОдинокая голубкаОтпетые мошенникиПарки и зоны отдыхаПурпурная роза КаираСекретные материалы: Борьба за будущееСкорая помощьСмертельные мыслиСтрасти Дон ЖуанаЧетверо друзей

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