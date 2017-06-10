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Т’Чалла вернулся домой

10 июня
2017 год

Новости кино >>
10 июня 2017
Опубликованы первый тизер-трейлер и постер марвеловского кинокомикса «Чёрная пантера» с Чэдвиком Боузманом в титульной роли.



Картина расскажет о том, что произойдёт с Т’Чаллой после событий «Первого мстителя: Противостояния», когда он вернулся к себе домой в африканскую страну Ваканду.

Компанию Боузману составят Майкл Б. Джордан, Форест Уитакер, Анджела Бассетт, Лупита Нионго, Данай Гурира, Стерлинг К. Браун, Мартин Фриман, Энди Серкис, Уинстон Дьюк, Дэниэл Кэлууя, Флоренс Касумба, Летиша Райт и Атандва Кани. В режиссёрском кресле - Райан Куглер, написавший сценарий блокбастера совместно с Джо Робертом Коулом.

«Чёрная пантера» выйдет в российский прокат 16 февраля будущего года.
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Т’Чалла вернулся домой фотографии
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