Т’Чалла вернулся домой

Опубликованы первый тизер-трейлер и постер марвеловского кинокомикса «Чёрная пантера»
с Чэдвиком Боузманом
в титульной роли.
Картина расскажет о том, что произойдёт с Т’Чаллой после событий «Первого мстителя: Противостояния»
, когда он вернулся к себе домой в африканскую страну Ваканду.
Компанию Боузману
составят Майкл Б. Джордан
, Форест Уитакер
, Анджела Бассетт
, Лупита Нионго
, Данай Гурира
, Стерлинг К. Браун
, Мартин Фриман
, Энди Серкис
, Уинстон Дьюк
, Дэниэл Кэлууя
, Флоренс Касумба
, Летиша Райт
и Атандва Кани
. В режиссёрском кресле - Райан Куглер
, написавший сценарий блокбастера совместно с Джо Робертом Коулом
.
«Чёрная пантера» выйдет в российский прокат 16 февраля
будущего года.
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