Чжан Цзыи узрит монстра

Чжан Цзыи
пополнила актёрский состав второй «Годзиллы»
.
Популярная китайская актриса предстанет в качестве одной из ключевых фигур в корпорации «Монарх», а впоследствии её персонаж засветится последующих фильмах монстровселенной студии Warner Bros.
Компанию ей составят Вера Фармига
, Чарльз Дэнс
, Салли Хокинс
, Кен Ватанабе
, Кайл Чандлер
, Милли Бобби Браун
и другие актёры. Поставит картину Майкл Догерти
(«Крампус»
), работающий над её сценарием вместе с Заком Шилдсом
.
«Годзилла 2»
появится на экранах планеты 22 марта 2019
года.
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