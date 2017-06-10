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Чжан Цзыи узрит монстра

10 июня
2017 год

Новости кино >>
10 июня 2017
Чжан Цзыи пополнила актёрский состав второй «Годзиллы».

Чжан Цзыи узрит монстра

Популярная китайская актриса предстанет в качестве одной из ключевых фигур в корпорации «Монарх», а впоследствии её персонаж засветится последующих фильмах монстровселенной студии Warner Bros.

Компанию ей составят Вера Фармига, Чарльз Дэнс, Салли Хокинс, Кен Ватанабе, Кайл Чандлер, Милли Бобби Браун и другие актёры. Поставит картину Майкл Догерти («Крампус»), работающий над её сценарием вместе с Заком Шилдсом.

«Годзилла 2» появится на экранах планеты 22 марта 2019 года.
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