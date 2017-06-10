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«Крёстный отец» признан величайшим фильмом всех времён

10 июня
2017 год

Новости кино >>
10 июня 2017
«Крёстный отец» Фрэнсиса Форда Копполы признан величайшим фильмом всех времён по версии киноманов.

«Крёстный отец» признан величайшим фильмом всех времён
фото: Tyler Olson

Рейтинг составил британский журнал Empire по результатам опроса, в котором приняли участие 20 тысяч кинолюбителей.

Вторую строчку списка заняла фантастическая картина Ирвина Кершнера «Звёздные войны, эпизод V: Империя наносит ответный удар» — лидер прошлогоднего рейтинга. На третьей позиции — «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана.

Кроме того, в первой десятке присутствуют «Побег из Шоушенка», «Криминальное чтиво», «Славные парни», «Искатели потерянного ковчега», «Челюсти» и «Властелин колец: Братство кольца».
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«Крёстный отец»
«Крёстный отец»
«Крёстный отец»
«Тёмный рыцарь»
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