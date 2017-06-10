ревью

Андрей Звягинцев, Люк Бессон, кинокомиксы и экранизация Лескова

20 фильмов лета, которые помогут забыть о непостоянстве погоды

Кто получит бесплатный сертификат на обучение.

Голливудской звезде исполнилось бы 95 лет.

Британский журнал Empire опубликовал результаты опроса, в котором приняли участие 20 тысяч киноманов.

«Крёстный отец» признан величайшим фильмом всех времён

Опубликован первый тизер-трейлер кинокомикса «Чёрная пантера».

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Кинотавр-2017: Куда бежать? Ночь. Темно. Россия.

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Рецензии на фильмы

Рецензии на фильмы

«Анна Каренина. История Вронского»: Карен Шахназаров закидывает чепец за мельницу благоразумия

«К черту похороны!», или чем фильм отличается от сериала