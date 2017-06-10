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10 июня 2017
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«Крёстный отец» признан величайшим фильмом всех времён
«Крёстный отец» признан величайшим фильмом всех времён
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Новости кино >>
10 июня 2017
«Крёстный отец» Фрэнсиса Форда Копполы
признан величайшим фильмом всех времён по версии киноманов.
фото: Tyler Olson
Рейтинг составил британский журнал Empire по результатам опроса, в котором приняли участие 20 тысяч кинолюбителей.
Вторую строчку списка заняла фантастическая картина
Ирвина Кершнера «Звёздные войны, эпизод V: Империя наносит ответный удар»
— лидер прошлогоднего рейтинга. На третьей позиции —
«Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана
.
Кроме того, в первой десятке присутствуют
«Побег из Шоушенка»
,
«Криминальное чтиво»
,
«Славные парни»
,
«Искатели потерянного ковчега»
,
«Челюсти»
и
«Властелин колец: Братство кольца»
.
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