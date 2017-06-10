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Юбилей Джуди Гарланд

10 июня
2017 год

Новости кино >>
10 июня 2017
Сегодня, 10 июня, исполнилось бы 95 лет знаменитой голливудской звезде, королеве мюзиклов Джуди Гарланд.

Юбилей Джуди Гарланд

Фрэнсис Этель Гамм родилась 10 июня 1922 года в городе Гранд Рапидс (штат Миннесота) в семье Фрэнсиса Гамма и Этель Милн, которые вместе с двумя старшими сёстрами будущей звезды Мэри Джейн и Дороти Вирджинией выступали с водевильными номерами в своём небольшом театре. Здесь же 26 декабря 1924 года состоялся дебют и маленькой Джуди (ей было 2,5 года), во время которого она спела несколько рождественских песенок и очаровала присутствовавших зрителей. С тех пор Джуди, Мери и Дороти давали представления как трио «Сёстры Гамм». В 1926 году семья переехала в Ланкастер (Калифорния). Отец купил там кинотеатр, и перед началом киносеансов трио очаровательных девочек развлекало публику не только песенками, но и танцами. Они стали посещать уроки актёрского мастерства и танцев в различных школах Лос-Анджелеса. И вскоре выступления на концертах и участие в регулярных радиошоу принесли «Сёстрам Гамм» большую популярность, которая длилась 10 лет. На Чикагской Всемирной Ярмаркя в 1933-1934 годах актёр и комедиант Джордж Джессел посоветовал начинающей актрисе сменить имя. Так появилась Джуди Гарланд.

Кинокарьера Джуди началась в 1935 году, когда ей было 13 лет. Сразу же после прослушивания, на котором она спела всего одну песню «Струны моего сердца», студия MGM подписала с ней контракт. С 1935 по 1950 год Гарланд снялась в 31 фильме, а всего на её счету около 40 киноролей. Самыми известными картинами с её участием являются «Волшебник страны Оз», «Весенний парад», «Звезда родилась», «Встреть меня в Сент-Луисе», «Пират» и «Нюрнбергский процесс».

«Волшебник страны Оз»
В 1945-1951 годах она была замужем за кинорежиссёром Винсентом Миннелли, и у них родилась дочь Лайза, ставшая впоследствии известной актрисой и певицей. Актриса много выступала с концертами, принимала участие в радио и телевизионных шоу, записывала пластинки. Она неоднократно становилась лауреатом престижных наград, среди которых «Оскар-младший», «Золотой глобус», «Грэмми» и другие.

Умерла 22 июня 1969 года в Челси (Лондон). Похоронена в Нью-Йорке.
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