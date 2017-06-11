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Гран-при конкурса «Кинотавр. Короткий метр» получил фильм «Лалай-балалай»

11 июня
2017 год

Новости кино >>
11 июня 2017
Главный приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр» получил фильм Руслана Братова «Лалай-балалай» – комедийный алкохоррор про невеселую карусель и отчаянного Олега Маратовича (Евгений Сытый).

Гран-при конкурса «Кинотавр. Короткий метр» получил фильм «Лалай-балалай»

По словам главы фестиваля «Кинотавра» Александра Роднянского, решение жюри принимало в последние секунды перед церемонией награждения.

Фильм Братова также получил призы партнеров фестиваля – программы «Такое кино» и «Яндекс.Такси». Диплом жюри «за поэтическую интонацию» достался картине «Первый» режиссера Ладо Кватания.

Специального упоминания жюри была удостоена работа Дарьи Власовой «Молоко», она же получила приз Гильдии киноведов и кинокритиков с формулировкой «За художественное преобразование нашей реальности и сюрреализм в искусстве». Диплом Гильдии «За искусство реанимации в кино и жизни» достался фильму Михаила Полякова «Время жить, время умирать».

«Мне очень хочется, чтобы ваши фильмы существовали дальше после «Кинотавра» и не только для ваших близких друзей, учителей, знакомых, но и для тех, кто сможет в вас поверить», – сказала перед награждением программный директор фестиваля Ситора Алиева.

Жюри конкурса короткого метра возглавил режиссер и оператор Сергей Мокрицкий. Работы также оценивали актриса Марина Александрова, композитор Евгений Гальперин, продюсер Надежда Родионова и представитель РФ в совете фонда «Евримаж» Леонид Демченко.
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