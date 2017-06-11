Григорий Константинопольский собирает деньги на фильм «Русский бес»

Режиссёр Григорий Константинопольский
(«Пьяная фирма»
, «Самка»
) собирает деньги на новый проект по собственному сценарию - чёрную комедию «Русский бес». Съёмки фильма уже начались, но автору не хватает средств на одну из сцен.
Постановщик очень хочет включить в ленту одну дорогостоящую сцену, но для этого ему придётся выйти за рамки бюджета, превысив его на 3 миллиона рублей. Чтобы лишний раз не дёргать продюсеров, Константинопольский решил собрать недостающую сумму с помощью краудфандинга
.
Режиссёр уверяет: «Средства на съемку фильма у меня есть. Но в сценарии есть одна (но очень крутая) постановочная сцена "Ограбление банка". Затраты на эту съёмку составят 3 миллиона рублей. Принять участие в съёмках этой сцены может каждый из вас - в качестве посетителей и сотрудников банка, а также полицейских и случайных прохожих, которые попали в перестрелку... Выбирайте лот, покупайте, приезжайте на съёмку. Все деньги собранные на проекте пойдут точно по назначению
».
На данный момент автору комедии удалось собрать чуть больше 664 тысяч рублей. Сбор средств продлится еще 21 день.
Комедия «Русский бес» станет мрачной экзистенциальной сатирой на российское общество нулевых. В ней снимутся Никита Ефремов
, Виктория Исакова
, Михаил Ефремов
и Любовь Новикова
.
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