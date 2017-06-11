Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Григорий Константинопольский собирает деньги на фильм «Русский бес»

11 июня
2017 год

Новости кино >>
11 июня 2017
Режиссёр Григорий Константинопольский («Пьяная фирма», «Самка») собирает деньги на новый проект по собственному сценарию - чёрную комедию «Русский бес». Съёмки фильма уже начались, но автору не хватает средств на одну из сцен.

Григорий Константинопольский собирает деньги на фильм «Русский бес»

Постановщик очень хочет включить в ленту одну дорогостоящую сцену, но для этого ему придётся выйти за рамки бюджета, превысив его на 3 миллиона рублей. Чтобы лишний раз не дёргать продюсеров, Константинопольский решил собрать недостающую сумму с помощью краудфандинга.

Режиссёр уверяет: «Средства на съемку фильма у меня есть. Но в сценарии есть одна (но очень крутая) постановочная сцена "Ограбление банка". Затраты на эту съёмку составят 3 миллиона рублей. Принять участие в съёмках этой сцены может каждый из вас - в качестве посетителей и сотрудников банка, а также полицейских и случайных прохожих, которые попали в перестрелку... Выбирайте лот, покупайте, приезжайте на съёмку. Все деньги собранные на проекте пойдут точно по назначению».

На данный момент автору комедии удалось собрать чуть больше 664 тысяч рублей. Сбор средств продлится еще 21 день.

Комедия «Русский бес» станет мрачной экзистенциальной сатирой на российское общество нулевых. В ней снимутся Никита Ефремов, Виктория Исакова, Михаил Ефремов и Любовь Новикова.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Продюсеры признали «Мажора» и «Пьяную фирму» лучшими
Михаила Ефремова наградили за «Пьяную фирму»
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Михаил ЕфремовНикита ЕфремовГригорий Константинопольский
фильмы
Пьяная фирма

фотографии >>
Григорий Константинопольский собирает деньги на фильм «Русский бес» фотографии
Григорий Константинопольский собирает деньги на фильм «Русский бес» фотографии
Григорий Константинопольский собирает деньги на фильм «Русский бес» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Чиков
8 июня ушёл из жизни режиссёр Валерий Чиков.
Владимир Старостин
7 июня ушёл из жизни актёр Владимир Старостин.

День рождения >>

Дато Бахтадзе
Олег Видов
Елена Головизина
Сергей Греков
Анна Гуляренко
Евгения Крюкова
Альбина Тиханова
Алексей Чернов
Аркадий Шалолашвили
Адриенн Барбо
Джошуа Джексон
Шайя ЛаБаф
Хью Лори
Томас Митчелл
Джин Уайлдер
Ганс Адалберт Шлеттов
все родившиеся 11 июня >>

Афиша кино >>

Синяя бездна
триллер
Великобритания, 2016
Весь этот мир
мелодрама, экранизация
США, 2017
Орбита 9
мелодрама, научная фантастика
Испания, Колумбия, 2017
Очень плохие девчонки
драма, комедия
США, 2017
Тачки 3
комедия, приключения, семейное кино
США, 2017
Я любить тебя буду, можно?
мелодрама
Россия, 2017
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, 2017
Его собачье дело
боевик, комедия
США, 2016
Мумия
боевик, приключения, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Жмот
комедия
Франция, 2016
Манифесто
арт-хаус, драма
Австралия, Германия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью