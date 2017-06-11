Роберт Земекис нашёл негодяя для своего нового фильма

Режиссер Роберт Земекис
определился с выбором актёра на роль главного злодея в в своем новом фильме - им стал немец Фальк Хеншел, сыгравший в сериалах «Легенды завтрашнего дня» и «Флэш»
. Новость сообщает ресурс Deadline.
В центре сюжета нового фильма окажется человек, пытающийся оправиться от нападения хулиганов, которое едва не стоило ему жизни. Главный герой строит на заднем дворе своего дома миниатюрную деревню времен Второй мировой войны, которую населяет куклами, наделяя каждую своей историей и характером. Таким необычным образом он пытается пережить нанесённую ему травму.
Картина основана на документальном фильме, который был снят Джеффом Малбергом в 2010 году. Главную роль в ленте исполнит Стив Карелл
, также в проекте задействованы Жанель Моне
и Лесли Манн
. Рабочее название фильма - «Марвенкол». Съемочный график и возможная дата выхода картины в прокат пока не уточняются.
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