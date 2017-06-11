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София Бутелла сыграет в фильме «451 градус по Фаренгейту»

11 июня
2017 год

Новости кино >>
11 июня 2017
Танцовщица и актриса София Бутелла присоединилась к актёрскому составу ленты «451 градус по Фаренгейту», основанной на одноимённом романе Рэя Брэдбери, сообщает Variety.

София Бутелла сыграет в фильме «451 градус по Фаренгейту»

На роли в проекте уже утверждены Майкл Шеннон и Майкл Б. Джордан. Продюсированием фильма займётся телеканал HBO, а режиссером назначен Рамин Бахрани, автор драмы «Любой ценой».

Роман «451 градус по Фаренгейту» был издан в начале 50-х годов прошлого века. В нём рассказывается об утопическом будущем, в котором все средства массовой информации приравнены к наркотическим препаратам, а изучение истории находится вне закона, потому отряды «пожарных» занимаются сжиганием книг. В центре сюжета герой по имени Монтэг (Джордан), работающий в одной из «пожарных команд», который вступает в конфликт со своим боссом Битти (Шеннон) и сражается за возвращение утраченной человечности. София Бутелла сыграет роль Клариссы, знакомство с которой, произведёт неизгладимое впечатление на главного героя.

Съёмки фильма стартуют в 2017 году.
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София Бутелла сыграет в фильме «451 градус по Фаренгейту» фотографии
София Бутелла сыграет в фильме «451 градус по Фаренгейту» фотографии
София Бутелла сыграет в фильме «451 градус по Фаренгейту» фотографии
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