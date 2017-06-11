Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дейенерис преклоняет колено на одном из новых кадров седьмого сезона «Игры престолов»

11 июня
2017 год

Новости кино >>
11 июня 2017
Канал HBO продолжает играть на нервах поклонников: на этот раз в преддверии нового сезона сериала «Игра престолов» появилось несколько свежих кадров.

Дейенерис преклоняет колено на одном из новых кадров седьмого сезона «Игры престолов»

На снимках можно увидеть отчаянную Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), решительного Джона Сноу (Кит Харингтон) и близнецов Серсею (Лена Хиди) и Джейме (Николай Костер-Валдау) Ланнистеров, чем-то обеспокоенных.

Напомним, что ранее вышел эпичный трейлер нового сезона «Игра престолов». Возвращение популярного сериала на малые экраны ожидается уже относительно скоро, 16 июля.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Осень близко: студенты Гарварда будут изучать «Игру престолов»
В седьмом сезоне «Игры престолов» сгорит много людей
Старки собрались вместе
персоны
Эмилия КларкКит Харингтон
фильмы
Игра престолов

фотографии >>
Дейенерис преклоняет колено на одном из новых кадров седьмого сезона «Игры престолов» фотографии
Дейенерис преклоняет колено на одном из новых кадров седьмого сезона «Игры престолов» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Чиков
8 июня ушёл из жизни режиссёр Валерий Чиков.
Владимир Старостин
7 июня ушёл из жизни актёр Владимир Старостин.

День рождения >>

Дато Бахтадзе
Олег Видов
Елена Головизина
Сергей Греков
Анна Гуляренко
Евгения Крюкова
Альбина Тиханова
Алексей Чернов
Аркадий Шалолашвили
Адриенн Барбо
Джошуа Джексон
Шайя ЛаБаф
Хью Лори
Томас Митчелл
Джин Уайлдер
Ганс Адалберт Шлеттов
все родившиеся 11 июня >>

Афиша кино >>

Синяя бездна
триллер
Великобритания, 2016
Весь этот мир
мелодрама, экранизация
США, 2017
Орбита 9
мелодрама, научная фантастика
Испания, Колумбия, 2017
Очень плохие девчонки
драма, комедия
США, 2017
Тачки 3
комедия, приключения, семейное кино
США, 2017
Я любить тебя буду, можно?
мелодрама
Россия, 2017
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, 2017
Его собачье дело
боевик, комедия
США, 2016
Мумия
боевик, приключения, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Жмот
комедия
Франция, 2016
Манифесто
арт-хаус, драма
Австралия, Германия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью