Дейенерис преклоняет колено на одном из новых кадров седьмого сезона «Игры престолов»

Канал HBO продолжает играть на нервах поклонников: на этот раз в преддверии нового сезона сериала «Игра престолов»
появилось несколько свежих кадров.
На снимках можно увидеть отчаянную Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк
), решительного Джона Сноу (Кит Харингтон
) и близнецов Серсею (Лена Хиди
) и Джейме (Николай Костер-Валдау
) Ланнистеров, чем-то обеспокоенных.
Напомним, что ранее вышел эпичный трейлер
нового сезона «Игра престолов». Возвращение популярного сериала на малые экраны ожидается уже относительно скоро, 16 июля.
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