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Завершились съёмки «Tomb Raider» с Алисией Викандер

11 июня
2017 год

Новости кино >>
11 июня 2017
Съёмки очередной киноадаптации игры Tomb Raider подошли к концу, о чём сообщил режиссёр Роар Утхауг. Напомним, что в перезапуске главную роль сыграла 28-летняя обладательница премии «Оскар» Алисия Викандер.

Завершились съёмки «Tomb Raider» с Алисией Викандер

По сюжету новой ленты, Лара Крофт через семь лет после исчезновения своего отца отказывается взять бразды правления его бизнес-империей. Вместо этого девушка подрабатывает курьером и учится в лондонском колледже. Вскоре Лара решает начать поиски пропавшего отца, отправившись туда, где его видели в последний раз: к древней гробнице на острове у берегов Японии. Лару ждёт рискованное путешествие, полное опасностей и загадок.

Выход фильма в широкий прокат намечен на 15 марта 2018 года.
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Завершились съёмки «Tomb Raider» с Алисией Викандер фотографии
Завершились съёмки «Tomb Raider» с Алисией Викандер фотографии
Завершились съёмки «Tomb Raider» с Алисией Викандер фотографии
Завершились съёмки «Tomb Raider» с Алисией Викандер фотографии
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