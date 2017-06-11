Завершились съёмки «Tomb Raider» с Алисией Викандер

Съёмки очередной киноадаптации игры Tomb Raider подошли к концу, о чём сообщил режиссёр Роар Утхауг. Напомним, что в перезапуске главную роль сыграла 28-летняя обладательница премии «Оскар» Алисия Викандер
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По сюжету новой ленты, Лара Крофт через семь лет после исчезновения своего отца отказывается взять бразды правления его бизнес-империей. Вместо этого девушка подрабатывает курьером и учится в лондонском колледже. Вскоре Лара решает начать поиски пропавшего отца, отправившись туда, где его видели в последний раз: к древней гробнице на острове у берегов Японии. Лару ждёт рискованное путешествие, полное опасностей и загадок.
Выход фильма в широкий прокат намечен на 15 марта 2018 года.
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