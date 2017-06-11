Марк Уолберг, Энтони Хопкинс и Бамблби в новом трейлере «Трансформеров»

В преддверии премьеры блокбастера «Трансформеры: Последний рыцарь» Paramount Pictures опубликовала на своём канале новый международный трейлер картины, изобилующий экшн-сценами.
По сюжету нового фильма, лидер автоботов Оптимус Прайм бесследно исчезает, оставляя землян без своей защиты. Люди безуспешно ведут войну с трансформерами, и надежда на спасение с каждым днём угасает. Однако, для человечества ещё не всё потеряно: ключ к светлому будущему погребен в тайнах прошлого, которые главным героям предстоит раскрыть.
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