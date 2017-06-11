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Марк Уолберг, Энтони Хопкинс и Бамблби в новом трейлере «Трансформеров»

11 июня
2017 год

Новости кино >>
11 июня 2017
В преддверии премьеры блокбастера «Трансформеры: Последний рыцарь» Paramount Pictures опубликовала на своём канале новый международный трейлер картины, изобилующий экшн-сценами.



По сюжету нового фильма, лидер автоботов Оптимус Прайм бесследно исчезает, оставляя землян без своей защиты. Люди безуспешно ведут войну с трансформерами, и надежда на спасение с каждым днём угасает. Однако, для человечества ещё не всё потеряно: ключ к светлому будущему погребен в тайнах прошлого, которые главным героям предстоит раскрыть.

Главные роли в новом фильме сыграли Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель, Лаура Хэддок, тэнли Туччи и Джон Туртурро. Премьера блокбастера в России состоится 22 июня.
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Трансформеры: Последний рыцарь

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Марк Уолберг, Энтони Хопкинс и Бамблби в новом трейлере «Трансформеров» фотографии
Марк Уолберг, Энтони Хопкинс и Бамблби в новом трейлере «Трансформеров» фотографии
Марк Уолберг, Энтони Хопкинс и Бамблби в новом трейлере «Трансформеров» фотографии
Марк Уолберг, Энтони Хопкинс и Бамблби в новом трейлере «Трансформеров» фотографии
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