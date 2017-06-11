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Брюс Уиллис спешит на помощь в новом трейлере боевика «Первое убийство»

11 июня
2017 год

Новости кино >>
11 июня 2017
Студия Lionsgate опубликовала трейлер криминального триллера «Первое убийство», главные роли в котором сыграли Хейден Кристенсен и нестареющий Брюс Уиллис.



В центре сюжета брокер с Уолл-стрит Уилл (Кристенсен), который хочет наладить отношения с маленьким сыном Дэнни и берет его в охотничью поездку в лесную хижину. Там отец и сын натыкаются на нескольких грабителей и становятся свидетелями убийства одного из преступников. Преступники похищают малыша Дэнни и заставляют отца помочь им скрыться от начальника полиции (Уиллис) и вернуть похищенные деньги, чтобы сын остался в живых.

Премьера фильма «Первое убийство» состоится 21 июля.
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Брюс Уиллис спешит на помощь в новом трейлере боевика «Первое убийство» фотографии
Брюс Уиллис спешит на помощь в новом трейлере боевика «Первое убийство» фотографии
Брюс Уиллис спешит на помощь в новом трейлере боевика «Первое убийство» фотографии
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