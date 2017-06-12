Константин Лопушанский отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 12 июня, отмечает 70-летие российский кинорежиссёр и сценарист, приверженец авторского кино, Константин Лопушанский
.
Кинематографиста уже поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев
, поздравительная телеграмма на сайте правительства гласит: «Вы - один из ярких представителей ленинградской кинематографической школы, известный режиссёр и сценарист, настоящий мастер авторского кино. <...> Благодаря редкому таланту и творческой энергии Вам удается воплощать на экране фантастический мир братьев Стругацких, пронзительно и искренне рассказывать о судьбах людей, о добре и зле, о будущем мира. И потому Ваши работы находят отклик в сердцах зрителей, заставляют их не только переживать вместе с героями, но и размышлять о жизни»
.
Константин Сергеевич Лопушанский родился 12 июня 1947 года в украинском городе Днепропетровске. Первое образование у режиссёра музыкальное: он окончил Казанскую консерватории по классу скрипки, а после обучался в Ленинградской государственной консерватории и в 26 лет получил степень кандидата искусствоведения. Какое-то время Константин Сергеевич работал преподавателем истории исполнительского искусства и редактором в Ленинградском Академическом Малом оперном театре.
В 1979 году Константин Лопушанский окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров, был ассистентом на съёмках фильма Андрея Тарковского «Сталкер
» и работал режиссёром-постановщиком киностудий «Ленфильм» и Proline Film Андрея Сигле
.
Свой первый фильм, короткометражку «Слёзы в ветреную погоду» Лопушанский снял в 1978 году. Дипломная работа режиссёра, короткометражка «Соло»
1980 года, многими была признана лучшим фильмом о блокаде, главного героя тогда сыграл один из любимых актёров Тарковского Николай Гринько
. Фильм «Соло» побывал на многих кинофестивалях и был удостоен Гран-при МКФ документальных и короткометражных фильмов в Бильбао. Учась у Андрея Тарковского, Лопушанский последовательно проводит в своём творчестве духовные и эстетические принципы мастера, называя себя «убеждённым и непереубеждённым приверженцем тотального авторства»
.
Лопушанский получил известность в качестве кинорежиссёра, преимущественно работающего в жанрах притчи и антиутопии. Он является автором или соавтором сценариев ко всем своим лентам. Дебютной полнометражной работой режиссёра стала научно- фантастическая драма «Письма мертвого человека»
с участием Ролана Быкова
и Вацлава Дворжецкого
. В дальнейшем он поставил кинокартины: «Посетитель музея»
, «Русская симфония»
, «Конец века»
, «Гадкие лебеди»
, «Роль»
. Фильмы Константина Лопушанского неоднократно отмечались российскими и международными наградами.
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