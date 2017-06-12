Павел Лунгин возглавил жюри 3-го Московского еврейского кинофестиваля

Сегодня, 12 июня, в столице открывается 3-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ), сообщает пресс-служба Федерации еврейских общин России.
В число судей 3-го МЕКФ вошли известные культурные деятели: Дмитрий Астрахан
, Юлия Ауг
, Аркадий Укупник
, Артём Виткин
, Елена Хазанова
. Председателем жюри избран Павел Лунгин
. Главный приз фестиваля «Ключ открытий» в этом году будет вручен в четырёх номинациях: лучший полнометражный художественный фильм, лучший короткометражный художественный, лучший полнометражный документальный фильм и лучший короткометражный документальный фильм.
Программа киносмотра этого года включает в себя более 50 работ, среди которых - художественные, анимационные, документальные и короткометражные фильмы. Мероприятия кинофестиваля пройдут на различных культурных площадках столицы: в Еврейском музее, Центре толерантности, киноцентре «Октябрь», Центре документального кино и других.
Зрители смогут увидеть картины из России, США, Франции, Израиля, Польши, Испании, Дании, Канады, Великобритании и других стран. Все фильмы, вошедшие в программу фестиваля, рассказывают о еврейской культуре в разных её проявлениях.
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