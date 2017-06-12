В России снимут ещё один фильм про Виктора Цоя

На «Кинотавре» прошла пресс-конференция создателей фильма «Скоро все кончится». Режиссером картины выступит Алексей Рыбин
, один из основателей группы «Кино».
«21 июня у нас первый съемочный день фильма «Цой». Мы в курсе, что происходит шумиха по поводу другого фильма. Этот фильм мы будем делать силами кинокомпании «Шар», – отметил продюсер ленты Игорь Гудков.
По словам продюсера, режиссером картины станет Алексей Рыбин, сценарий будет основан на его воспоминаниях о работе с Виктором Цоем
.
Кинокомпания «Шар» основана в 2012 году Алексеем Рыбиным и Игорем Гудковым. Фильм «Скоро все кончится», рассказывающий о патриотичном рабочем Михаиле Носове, влюбившемся в проститутку из Киева, – режиссерский дебют Рыбина в кино.
В феврале этого года компания Ильи Стюарта
Hype Film объявила о запуске в производство картины о молодом Викторе Цое, действие фильма будет происходит в конце 1970-х – начале 1980-х годов, «когда 18-летний Цой готовится и записывает свой первый альбом». Режиссером фильма станет Кирилл Серебренников
, сценарий написали Михаил
и Лили Идова. Съемки планируется начать в августе. Сейчас идет кастинг на главную роль.
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