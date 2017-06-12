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Владимир Хотиненко закончил съёмки телефильма с Бондарчуком и Мироновым

12 июня
2017 год

Новости кино >>
12 июня 2017
Российский режиссёр Владимир Хотиненко сообщил о завершении съёмочного процесса восьмисерийного телефильма «Меморандум Парвуса», передаёт ТАСС с кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.

Владимир Хотиненко закончил съёмки телефильма с Бондарчуком и Мироновым

Как и сообщалось ранее, «Меморандум Парвуса» выйдет в 2017 году на телеканале «Россия», к столетнему юбилею Октябрьской революции. Постановщик рассказал, что съёмки закончены, остался только монтаж.

Подробности сценария Хотиненко держит в секрете. Известно лишь, что зритель увидит историю о Владимире Ленине и политическом авантюристе Александре Парвусе, который в 1915-17 годах получает деньги от немецкого правительства, чтобы организовать в России революцию.

У сериала звёздный актерский состав: Ленина сыграл Евгений Миронов, политического авантюриста Александра Парвуса - Фёдор Бондарчук. Кроме того, в сериале заняты Виктория Исакова, Паулина Андреева, Максим Матвеев и многие другие.
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Владимир Хотиненко закончил съёмки телефильма с Бондарчуком и Мироновым фотографии
Владимир Хотиненко закончил съёмки телефильма с Бондарчуком и Мироновым фотографии
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