Владимир Хотиненко закончил съёмки телефильма с Бондарчуком и Мироновым

Российский режиссёр Владимир Хотиненко
сообщил о завершении съёмочного процесса восьмисерийного телефильма «Меморандум Парвуса»
, передаёт ТАСС с кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Как и сообщалось ранее, «Меморандум Парвуса» выйдет в 2017 году на телеканале «Россия», к столетнему юбилею Октябрьской революции. Постановщик рассказал, что съёмки закончены, остался только монтаж.
Подробности сценария Хотиненко держит в секрете. Известно лишь, что зритель увидит историю о Владимире Ленине и политическом авантюристе Александре Парвусе, который в 1915-17 годах получает деньги от немецкого правительства, чтобы организовать в России революцию.
У сериала звёздный актерский состав: Ленина сыграл Евгений Миронов
, политического авантюриста Александра Парвуса - Фёдор Бондарчук
. Кроме того, в сериале заняты Виктория Исакова
, Паулина Андреева
, Максим Матвеев
и многие другие.
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