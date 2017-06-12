Universal Pictures анонсировала сразу три игры по мотивам фильма «Мумия»

Вслед за американской премьерой ремейка приключенческого блокбастера «Мумия»
Universal Pictures анонсировала три игры по мотивам фильма. Одна из них - уникальный ретроплатформер, которая технически будет адаптирована для персональных компьютеров (ПК), PS4, Xbox One и Switch.
Ретроплатформер получил официальное наименование The Mummy Demastered. Главный герой игры - безымянный агент элитных спецслужб, инженеры-разработчики сделают его непохожим на персонажа Тома Круза
из фильма «Мумия». Агенту предстоит пройти через леса, населённые разнообразными мистическими созданиями, а также улицы Лондона и запутанные лабиринты. Авторы проекта заявляют, что задачей персонажа станет спасение мира от принцессы Аманеты.
Второй проект The Mummy Prodigium Strike станет игрой для шлемов виртуальной реальности. Игрокам предстоит сражаться на вертолёте и на земле с нечистью.
The Mummy Dark Universe Stores станет сериальной приключенческой игрой для мобильных устройств. Первый эпизод выйдет в этом месяце на устройствах на базе iOS и Android.
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