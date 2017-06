Universal Pictures анонсировала сразу три игры по мотивам фильма «Мумия»

Вслед за американской премьерой ремейка приключенческого блокбастера «Мумия» Universal Pictures анонсировала три игры по мотивам фильма. Одна из них - уникальный ретроплатформер, которая технически будет адаптирована для персональных компьютеров (ПК), PS4, Xbox One и Switch.Ретроплатформер получил официальное наименование The Mummy Demastered. Главный герой игры - безымянный агент элитных спецслужб, инженеры-разработчики сделают его непохожим на персонажа Тома Круза из фильма «Мумия». Агенту предстоит пройти через леса, населённые разнообразными мистическими созданиями, а также улицы Лондона и запутанные лабиринты. Авторы проекта заявляют, что задачей персонажа станет спасение мира от принцессы Аманеты.Второй проект The Mummy Prodigium Strike станет игрой для шлемов виртуальной реальности. Игрокам предстоит сражаться на вертолёте и на земле с нечистью.The Mummy Dark Universe Stores станет сериальной приключенческой игрой для мобильных устройств. Первый эпизод выйдет в этом месяце на устройствах на базе iOS и Android.