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«Мумия» показала отличный старт в мировом прокате

12 июня
2017 год

Новости кино >>
12 июня 2017
За минувший уикенд в мировом бокс-офисе с большим отрывом лидирует картина «Мумия» с Томом Крузом в главной роли. Лента уже стартовала практически на всех крупных рынках мира, за исключением Франции и Японии, и собрала сразу 141,8 миллиона долларов.

«Мумия» показала отличный старт в мировом прокате

Несмотря на высокие показатели «Мумии» в мире, в родных США, сборы картины оказались довольно скромными - там за выходные она собрала 32,2 миллиона долларов. Самым успешным мировым рынком для картины стал Китай, где было собрано более 52 миллионов долларов. Россия заняла третье место по кассовым сборам фильма, у нас зрители потратили на билеты 7,4 миллиона долларов.

«Чудо-женщина» на втором месте в списке лидеров проката, супергероиня собрала для Warner Bros. еще 58,1 миллиона долларов. Общая касса фильма достигла впечатляющих высот - сборы картины в мире превышают 435 миллиона долларов.

На третьем месте списка лидеров мирового проката мультфильм DreamWorks Animation «Капитан Подштанник: Первый эпический фильм», который собрал 12,3 миллиона долларов за минувшие выходные.

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» за уикенд собрали 10,7 миллионов долларов. Общие сборы пятой части франшизы теперь составляют 135,9 миллиона долларов.
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«Мумия» показала отличный старт в мировом прокате фотографии
«Мумия» показала отличный старт в мировом прокате фотографии
«Мумия» показала отличный старт в мировом прокате фотографии
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