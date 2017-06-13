Владимир Путин считает «Доктора Стрейнджлава» до сих пор актуальным

Новости кино
Фестивальная колонка
Полный обзор короткометражной программы фестиваля
Новости кино
На выставке E3 был представлен геймлей новой игры, основанной на серии популярных комиксов.
Новости кино
Новости кино
Актёру предложили роль злодея в игровом ремейке популярного диснеевского мультфильма.
Новости кино
Идрис Эльба
вернётся к титульной роли, сценарий вновь напишет Нил Кросс.
Интервью
Глава сети «Московское кино» о бюджетных кинотеатрах и съемках в столице
Фестивальная колонка
«Голова. Два уха» Виталия Суслина и «Заложники» Резо Гигинеишвили
Фестивальная колонка
«Теснота» Кантемира Балагова и «Прорубь» Андрея Сильвестрова
Фестивальная колонка
Дистрибуторы всех мастей поговорили о новых фильмах Велединского, Котта и Тодоровского-внука
Главная тема
Андрей Звягинцев, Люк Бессон, кинокомиксы и экранизация Лескова
Дозорные
Кто получит бесплатный сертификат на обучение.
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