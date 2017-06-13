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Владимир Путин считает «Доктора Стрейнджлава» до сих пор актуальным

13 июня
2017 год

Новости кино >>
13 июня 2017
В интервью Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин признался, что фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» не потерял своей актуальности.



Владимир Путин: «Здесь есть вещи, которые действительно заставляют кое о чем задуматься. Потому что при всей фантастичности того, что мы видим на экране, есть вещи, которые являются серьёзными вполне и предупреждающими о реальных опасностях. Некоторые вещи он угадал даже с технической точки зрения.
С тех пор мало что изменилось. Разница только в том, что современные системы вооружений стали сложнее, и идея оружия возмездия и невозможность управления этой системой с какого-то момента, они все достаточно актуальны для сегодняшнего дня. Стало ещё сложнее и ещё опаснее».

Известно, что режиссёр случайно подарил президенту пустую коробку из-под DVD после совместного просмотра «Доктора Стрейнджлава».

Четырехсерийное «Интервью с Путиным» можно будет посмотреть на Первом канале с 19 по 22 июня.
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Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил бомбу

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Владимир Путин считает «Доктора Стрейнджлава» до сих пор актуальным фотографии
Владимир Путин считает «Доктора Стрейнджлава» до сих пор актуальным фотографии
Владимир Путин считает «Доктора Стрейнджлава» до сих пор актуальным фотографии
Владимир Путин считает «Доктора Стрейнджлава» до сих пор актуальным фотографии
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