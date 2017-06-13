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Том Харди сыграет Джафара в «Аладдине» Гая Ричи

13 июня
2017 год

Новости кино >>
13 июня 2017
Том Харди может сыграть в игровой версии популярного мультфильма «Аладдин», которую задумала студия Disney.

Том Харди сыграет Джафара в «Аладдине» Гая Ричи

Постановщик ленты Гай Ричи хочет пригласить актёра на одну из главных ролей - злодея Джафара.

«Гай - большой поклонник таланта Тома, и получить его в свою картину будет для него настоящим кушем. Предварительные переговоры уже были. Он, безусловно, является одним из фаворитов Гая. В конечном итоге всё будет зависеть от расписания Тома» - сообщают британские издания.

Расписание же у Харди очень плотное. Не так давно он согласился на роль Венома в новом кинокомиксе, да и других проектов хватает. Что касается ремейка «Аладдина», то до сих пор неизвестно, когда он выйдет в прокат.
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Том Харди сыграет Джафара в «Аладдине» Гая Ричи фотографии
Том Харди сыграет Джафара в «Аладдине» Гая Ричи фотографии
Том Харди сыграет Джафара в «Аладдине» Гая Ричи фотографии
Том Харди сыграет Джафара в «Аладдине» Гая Ричи фотографии
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