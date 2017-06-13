ревью

На выставке E3 был представлен геймлей новой игры, основанной на серии популярных комиксов.

Том Харди сыграет Джафара в «Аладдине» Гая Ричи

«Лютер» продлён на пятый сезон

Интервью

Светлана Максимченко: «Мы хотим, чтобы Москва из сценариев превращалась в Москву на экране»

Глава сети «Московское кино» о бюджетных кинотеатрах и съемках в столице