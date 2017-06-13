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Дейенерис переплыла море

13 июня
2017 год

Новости кино >>
13 июня 2017
Опубликована ещё одна - и немаленькая - порция кадров из седьмого сезона «Игры престолов».

Дейенерис переплыла море

Шоураннеры популярнейшего телешоу - Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, режиссёрами 7 эпизодов числятся Алан Тейлор, Марк Майлод, Мэтт Шекман и Джереми Подесва.

Известно, что 7-й сезон будет содержать самый длительный эпизод в истории сериала (90 минут) и самый короткий (50 минут). Кроме того, как минимум ещё одна серия будет длиться больше 60 минут.

Премьера продолжения «Игры престолов» состоится на HBO 16 июля.
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