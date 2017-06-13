Дейенерис переплыла море

Опубликована ещё одна - и немаленькая - порция кадров из седьмого сезона «Игры престолов»
.
Шоураннеры популярнейшего телешоу - Дэвид Бениофф
и Д. Б. Уайсс
, режиссёрами 7 эпизодов числятся Алан Тейлор
, Марк Майлод
, Мэтт Шекман
и Джереми Подесва
.
Известно, что 7-й сезон будет содержать самый длительный эпизод в истории сериала (90 минут) и самый короткий (50 минут). Кроме того, как минимум ещё одна серия будет длиться больше 60 минут.
Премьера продолжения «Игры престолов» состоится на HBO 16 июля
.
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