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Илья Любимов научит вас боксу

13 июня
2017 год

Новости кино >>
13 июня 2017
18 июня на НТВ состоится телевизионная премьера картины «Последний вагон. Весна» с Ильёй Любимовым в главной роли.

Илья Любимов научит вас боксу

Актёр предстанет в образе преуспевающего тренера по боксу Виктора, у которого есть всё: карьера, любимая девушка и близкие друзья, на которых можно положиться. В одночасье всё меняется, когда Виктор становится главным
подозреваемым в трёх убийствах. Привычная жизнь катится под откос и, кажется, вот-вот разобьётся вдребезги. У Виктора ещё есть шанс оправдаться, однако адвокат, на которого он очень рассчитывал, ведёт свою игру. Спасения ждать неоткуда, но рано отчаиваться, ведь Виктор по-прежнему боец.

Илья Любимов: «Рассказывая о моём персонаже больше всего подойдет референс к песне Виктора Цоя "Доброе утро, последний герой". Именно этой атмосферы в фильме искал наш режиссёр Антон Калинкин, и именно так я отношусь к своему герою. Это человек, который одинок, обречен странствовать и нести в себе правду».

Помимо Любимова, в ленте заняты Мария Андреева, Анна Чурина, Борис Хвошнянский, Тимофей Трибунцев и другие актёры.
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Илья Любимов научит вас боксу фотографии
Илья Любимов научит вас боксу фотографии
Илья Любимов научит вас боксу фотографии
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