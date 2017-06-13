Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Человек-паук притянул паутиной игровые приставки

13 июня
2017 год

Новости кино >>
13 июня 2017
Пока киноманы ожидают премьеру кинокомикса «Человек-паук: Возвращение домой», геймеры наслаждаются просмотром геймплея игры Spider-Man от студии Insomniac Games.



9-минутный ролик нового стелс-экшна, основанного на популярной серии комиксов, был представлен на презентации Sony, состоявшейся в рамках выставки индустрии компьютерных игр E3, которая в настоящий момент проходит в Лос-Анджелесе.

Выставка стартовала 10 июня, и за пару дней было представлено немало любопытных проектов: приквелы Life is Strange и Beyond Good & Evil, вторая часть Star Wars Battlefront, Far Cry 5, Assassin's Creed Origins, Metro: Exodus, Detroit: Become Human и многие другие.

Напомним, «Человек-паук: Возвращение домой» выйдет в российский прокат 6 июля, а игра появится не раньше 2018 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Питер Паркер распрыгался
Человек-паук летит спасать Москву
Комбо: вышло сразу два трейлера фильма про Человека-паука
Поиск по меткам
игры
фильмы
Человек-паук: Возвращение домой

фотографии >>
Человек-паук притянул паутиной игровые приставки фотографии
Человек-паук притянул паутиной игровые приставки фотографии
Человек-паук притянул паутиной игровые приставки фотографии
Человек-паук притянул паутиной игровые приставки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Ада Волошина
10 июня ушла из жизни актриса Ада Волошина.
Валерий Чиков
8 июня ушёл из жизни режиссёр Валерий Чиков.
Владимир Старостин
7 июня ушёл из жизни актёр Владимир Старостин.

День рождения >>

Татьяна Бестаева
Ольга Красковская
Сергей Маковецкий
Алексей Моисеев
Игорь Старыгин
Виталий Стремовский
Наталья Чернявская
Андрей Шакун
Александр Яцко
Михал Байор
Малкольм МакДауэлл
Гойко Митич
Цезарь Пазура
Бэзил Рэтбоун
Аарон Тейлор-Джонсон
Крис Эванс
все родившиеся 13 июня >>

Афиша кино >>

Синяя бездна
триллер
Великобритания, 2016
Весь этот мир
мелодрама, экранизация
США, 2017
Орбита 9
мелодрама, научная фантастика
Испания, Колумбия, 2017
Очень плохие девчонки
драма, комедия
США, 2017
Тачки 3
комедия, приключения, семейное кино
США, 2017
Я любить тебя буду, можно?
мелодрама
Россия, 2017
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, 2017
Его собачье дело
боевик, комедия
США, 2016
Жмот
комедия
Франция, 2016
Мумия
боевик, приключения, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Манифесто
арт-хаус, драма
Австралия, Германия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью