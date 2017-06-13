Человек-паук притянул паутиной игровые приставки

Пока киноманы ожидают премьеру кинокомикса «Человек-паук: Возвращение домой», геймеры наслаждаются просмотром геймплея игры Spider-Man от студии Insomniac Games.
9-минутный ролик нового стелс-экшна, основанного на популярной серии комиксов, был представлен на презентации Sony, состоявшейся в рамках выставки индустрии компьютерных игр E3, которая в настоящий момент проходит в Лос-Анджелесе.
Выставка стартовала 10 июня, и за пару дней было представлено немало любопытных проектов: приквелы Life is Strange и Beyond Good & Evil, вторая часть Star Wars Battlefront, Far Cry 5, Assassin's Creed Origins, Metro: Exodus, Detroit: Become Human и многие другие.
Напомним, «Человек-паук: Возвращение домой» выйдет в российский прокат 6 июля, а игра появится не раньше 2018 года.
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