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Новые «Пираты Карибского моря» собрали более 2 миллиардов рублей в прокате России и СНГ

14 июня
2017 год

Новости кино >>
14 июня 2017
По итогам трёх уик-эндов широкого проката в России и СНГ сборы нового приключенческого фильма Disney «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» превысили 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Disney Россия.

Новые «Пираты Карибского моря» собрали более 2 миллиардов рублей в прокате России и СНГ

За последние выходные (с 8 по 11 июня) в России и СНГ фильм заработал в прокате 132,5 миллионов рублей, а общие сборы (с 25 мая по 11 июня, с учётом превью-сеансов) составили 2,043 миллиарда рублей. Лента занимает второе место по сборам среди художественных фильмов за всю историю проката в России и СНГ, а также четвёртое место в списке самых кассовых релизов за всю историю проката в России и СНГ.

Таким образом, пятые «Пираты Карибского моря» стали не только самым кассовым фильмом франшизы, но и самым кассовым художественным фильмом Disney в России и СНГ.

Напомним, что новая лента рассказывает о приключения Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. На этот раз пираты охотятся за мифическим Трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять водами всех морей Земли, а противостоит им новый могущественный злодей Капитан Салазар, его сыграл Хавьер Бардем.
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Новые «Пираты Карибского моря» собрали более 2 миллиардов рублей в прокате России и СНГ фотографии
Новые «Пираты Карибского моря» собрали более 2 миллиардов рублей в прокате России и СНГ фотографии
Новые «Пираты Карибского моря» собрали более 2 миллиардов рублей в прокате России и СНГ фотографии
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