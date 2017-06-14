Новые «Пираты Карибского моря» собрали более 2 миллиардов рублей в прокате России и СНГ

По итогам трёх уик-эндов широкого проката в России и СНГ сборы нового приключенческого фильма Disney «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
превысили 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Disney Россия.
За последние выходные (с 8 по 11 июня) в России и СНГ фильм заработал в прокате 132,5 миллионов рублей, а общие сборы (с 25 мая по 11 июня, с учётом превью-сеансов) составили 2,043 миллиарда рублей. Лента занимает второе место по сборам среди художественных фильмов за всю историю проката в России и СНГ, а также четвёртое место в списке самых кассовых релизов за всю историю проката в России и СНГ.
Таким образом, пятые «Пираты Карибского моря» стали не только самым кассовым фильмом франшизы, но и самым кассовым художественным фильмом Disney в России и СНГ.
Напомним, что новая лента рассказывает о приключения Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа
. На этот раз пираты охотятся за мифическим Трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять водами всех морей Земли, а противостоит им новый могущественный злодей Капитан Салазар, его сыграл Хавьер Бардем
.
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