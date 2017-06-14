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Режиссёр комедии «Мы - Миллеры» снимет ремейк ленты «Гонки "Пушечное ядро"»

14 июня
2017 год

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14 июня 2017
Студия Warner Bros. Pictures объявила имя режиссёра, который станет постановщиком ремейка-перезапуска фильма «Гонки „Пушечное ядро“». Съёмками комедии займётся Роусон Маршалл Тёрбер, снявший фильмы «Вышибалы», «Мы — Миллеры» и «Полтора шпиона». Новость сообщает ресурс Deadline.

Режиссёр комедии «Мы - Миллеры» снимет ремейк ленты «Гонки Пушечное ядро»

Ранее сообщалось, что режиссёрское место займёт Итан Коэн, но он покинул проект. Сценарий к новому фильму напишут Томас Леннон и Роберт Бен Гарант, ранее работавшие над франшизой «Ночь в музее».

Оригинальный фильм «Гонки „Пушечное ядро“» 1981 года с Бертом Рейнольдсом в главной роли рассказывал про грандиозную нелегальную гонку через США: от Коннектикута до Калифорнии. В центре сюжета - гонщики, которые готовы были пойти на всё ради победы. В 1984 году вышла вторая часть.
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Мы - МиллерыПушечное ядро 2Пушечное ядро!

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Режиссёр комедии «Мы - Миллеры» снимет ремейк ленты «Гонки "Пушечное ядро"» фотографии
Режиссёр комедии «Мы - Миллеры» снимет ремейк ленты «Гонки "Пушечное ядро"» фотографии
Режиссёр комедии «Мы - Миллеры» снимет ремейк ленты «Гонки "Пушечное ядро"» фотографии
Режиссёр комедии «Мы - Миллеры» снимет ремейк ленты «Гонки "Пушечное ядро"» фотографии
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