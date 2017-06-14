Режиссёр комедии «Мы - Миллеры» снимет ремейк ленты «Гонки "Пушечное ядро"»

Студия Warner Bros. Pictures объявила имя режиссёра, который станет постановщиком ремейка-перезапуска фильма «Гонки „Пушечное ядро“»
. Съёмками комедии займётся Роусон Маршалл Тёрбер
, снявший фильмы «Вышибалы»
, «Мы — Миллеры»
и «Полтора шпиона»
. Новость сообщает ресурс Deadline.
Ранее сообщалось, что режиссёрское место займёт Итан Коэн
, но он покинул проект. Сценарий к новому фильму напишут Томас Леннон и Роберт Бен Гарант
, ранее работавшие над франшизой «Ночь в музее»
.
Оригинальный фильм «Гонки „Пушечное ядро“» 1981 года с Бертом Рейнольдсом
в главной роли рассказывал про грандиозную нелегальную гонку через США: от Коннектикута до Калифорнии. В центре сюжета - гонщики, которые готовы были пойти на всё ради победы. В 1984 году вышла вторая часть
.
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