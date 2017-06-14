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Глюк’oZа познакомится с Ворониными в Сочи

14 июня
2017 год

Новости кино >>
14 июня 2017
В одном из новых эпизодов семейного сериала «Воронины» появится популярная певица Глюк’oZа. Наталью Ионову ждут незабываемые курортные приключения вместе с оголтелой семейкой. Съёмки с участием звезды проходят прямо сейчас в городе Сочи, сообщает телеканал СТС.

Глюк’oZа познакомится с Ворониными в Сочи

По сюжету Воронины улетают в отпуск на юг, и там попадают в неприятную историю. Костя (Георгий Дронов) решает порадовать жену Веру (Екатерина Волкова) подарком, непутёвый муж решает купить супруге бусы, но отправляется за украшением не в бутик, а к местным зазывалам. Встретив в баре певицу Глюк’oZу, Костя и Лёня (Станислав Дужников) понимают, что Верина обновка была ранее украдена у звезды. Чтобы вернуть дорогую вещь хозяйке, братья готовы преступить закон и лишить Веру подарка.

Съёмки новой серии проходят на территории Морского порта Сочи, в том числе на одной из яхт, где по сценарию остановилась Глюк’oZa.
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Глюк’oZа познакомится с Ворониными в Сочи фотографии
Глюк’oZа познакомится с Ворониными в Сочи фотографии
Глюк’oZа познакомится с Ворониными в Сочи фотографии
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