Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Роковое искушение» станет фильмом-закрытия 39-го ММКФ

14 июня
2017 год

Новости кино >>
14 июня 2017
Объявлена обновлённая программа 39-го Московского международного кинофестиваля, который пройдёт в столице с 22 по 29 июня. Стали известны фильмы открытия и закрытия, полный список конкурсных картин и состав жюри.

«Роковое искушение» станет фильмом-закрытия 39-го ММКФ

Фестиваль откроет индийский фильм «Бахубали. Завершение» режиссера С. С. Раджамоули - продолжение приключенческой индийской киноэпопеи о принце Шивуду.

Фильмом закрытия смотра станет новая драма Софии Копполы «Роковое искушение», снятая по роману Томаса Каллинена. Лента расскажет о событиях, произошедших в закрытом пансионе для девушек, где волею судьбы оказался мужчина. На Каннском фестивале картина получила приз за лучшую режиссуру. В фильме снялись Николь Кидман, Кирстен Данст, Эль Фэннинг и Колин Фаррелл.

«Роковое искушение» станет фильмом-закрытия 39-го ММКФ

Также стало известно, что конкурсная программа ММКФ пополнилась картинами «Мешок без дна» Рустама Хамдамова (Россия) и «Жёлтая жара» Фикрета Рейхана (Турция). Сейчас в основной программе конкурса 13 фильмов, три из которых - российские.

Ранее было объявлено, что в жюри основного конкурса, которое возглавит режиссёр и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, войдут испанский режиссёр Альберт Серра, иранский режиссёр Реза Миркарими, итальянская актриса Орнелла Мути. Позже стало известно, что в составе жюри пополнения - российский художник, драматург и режиссёр Александр Адабашьян и немецкий киноэксперт Бригитта Мантей.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Колин Фаррелл искушает Николь Кидман и Кирстен Данст
София Коппола в окружении мстительных стерв
Поиск по меткам
ММКФ
персоны
София Коппола
фильмы
Бахубали: ЗавершениеРоковое искушение

фотографии >>
«Роковое искушение» станет фильмом-закрытия 39-го ММКФ фотографии
«Роковое искушение» станет фильмом-закрытия 39-го ММКФ фотографии
«Роковое искушение» станет фильмом-закрытия 39-го ММКФ фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Ада Волошина
10 июня ушла из жизни актриса Ада Волошина.

День рождения >>

Виктор Борцов
Фёдор Дунаевский
Бухути Закариадзе
Валентина Ляпина
Борис Миронов
Александр Потапов
Елена Сафонова
Владимир Сошальский
Анатолий Филиппов
Одиль Версуа
Луи Гаррель
Иван Дарваш
Риалда Кадрич
Пауль Клингер
Дороти МакГуайр
Дэрил Сабара
все родившиеся 14 июня >>

Афиша кино >>

Синяя бездна
триллер
Великобритания, 2016
Весь этот мир
мелодрама, экранизация
США, 2017
Орбита 9
мелодрама, научная фантастика
Испания, Колумбия, 2017
Очень плохие девчонки
драма, комедия
США, 2017
Тачки 3
комедия, приключения, семейное кино
США, 2017
Я любить тебя буду, можно?
мелодрама
Россия, 2017
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, 2017
Его собачье дело
боевик, комедия
США, 2016
Жмот
комедия
Франция, 2016
Мумия
боевик, приключения, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Манифесто
арт-хаус, драма
Австралия, Германия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью