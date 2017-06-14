«Роковое искушение» станет фильмом-закрытия 39-го ММКФ

Объявлена обновлённая программа 39-го Московского международного кинофестиваля, который пройдёт в столице с 22 по 29 июня. Стали известны фильмы открытия и закрытия, полный список конкурсных картин и состав жюри.
Фестиваль откроет индийский фильм «Бахубали. Завершение»
режиссера С. С. Раджамоули - продолжение приключенческой индийской киноэпопеи о принце Шивуду.
Фильмом закрытия смотра станет новая драма Софии Копполы «Роковое искушение»
, снятая по роману Томаса Каллинена. Лента расскажет о событиях, произошедших в закрытом пансионе для девушек, где волею судьбы оказался мужчина. На Каннском фестивале картина получила приз за лучшую режиссуру. В фильме снялись Николь Кидман
, Кирстен Данст
, Эль Фэннинг
и Колин Фаррелл
.
Также стало известно, что конкурсная программа ММКФ пополнилась картинами «Мешок без дна» Рустама Хамдамова
(Россия) и «Жёлтая жара» Фикрета Рейхана
(Турция). Сейчас в основной программе конкурса 13 фильмов, три из которых - российские.
Ранее было объявлено, что в жюри основного конкурса, которое возглавит режиссёр и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, войдут испанский режиссёр Альберт Серра
, иранский режиссёр Реза Миркарими
, итальянская актриса Орнелла Мути
. Позже стало известно, что в составе жюри пополнения - российский художник, драматург и режиссёр Александр Адабашьян
и немецкий киноэксперт Бригитта Мантей
.
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