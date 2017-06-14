Гран-при «Кинотавра» получила «Аритмия»

Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»
, рассказывающий о жизни врачей «скорой помощи», получил главный приз 28-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр», церемония закрытия которого прошла сегодня в Зимнем театре Сочи.
«Эта картина пронзила мое сердце абсолютно. Как и всех членов жюри. Это единогласное решение. Я надеюсь, что такое же ощущение будет у зрителя», – сказал председатель жюри Евгений Миронов.
Исполнитель главной роли в фильме Александр Яценко
был назван лучшим актером.
Награду за лучшую режиссерскую работу получил Резо Гигинеишвили
за фильм «Заложники». Он поблагодарил своего учителя Марлена Хуциева
и режиссера Федора Бондарчука
. Оператор ленты Владислав Опельянц
был назван жюри лучшим в своей профессии.
Главной актрисой прошедшего «Кинотавра» стала Инга Оболдина
, исполнившая роль надсмотрщицы женской колонии в полнометражном дебюте Кирилла Плетнева
«Жги». Оболдина не только поблагодарил съемочную группу, но и свою коллегу по съемочной площадке Викторию Исакову
.
Приз им. Григория Горина за лучший сценарий достался картине «Голова. Два уха» Виталия Суслина
, эта же лента была отмечена дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков России. Второй диплом Гильдии был вручен ленте «Турецкое седло» Юсупа Разыкова
(он же получил и диплом им. М.Таривердиева за музыкальное решение фильма), а приз, который с этого года носит имя Даниила Дондурея
, достался картине Кантемира Балагова «Теснота»
. Этот же фильм был назван жюри «Кинотавра» лучшим дебютом.
Специальный диплом жюри «за новый уровень жанрового кино» достался создателям фильма «Блокбастер»
, награду получал один из продюсеров картины Илья Стюарт
и исполнительница главной роли Светлана Устинова
. Стюарт посвятил приз режиссеру Роману Волобуеву
, «вне зависимости от того, кто будет в титрах».
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