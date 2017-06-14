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Гран-при «Кинотавра» получила «Аритмия»

14 июня
2017 год

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14 июня 2017
Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказывающий о жизни врачей «скорой помощи», получил главный приз 28-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр», церемония закрытия которого прошла сегодня в Зимнем театре Сочи.

Гран-при «Кинотавра» получила «Аритмия»

«Эта картина пронзила мое сердце абсолютно. Как и всех членов жюри. Это единогласное решение. Я надеюсь, что такое же ощущение будет у зрителя», – сказал председатель жюри Евгений Миронов.

Исполнитель главной роли в фильме Александр Яценко был назван лучшим актером.

Награду за лучшую режиссерскую работу получил Резо Гигинеишвили за фильм «Заложники». Он поблагодарил своего учителя Марлена Хуциева и режиссера Федора Бондарчука. Оператор ленты Владислав Опельянц был назван жюри лучшим в своей профессии.

Главной актрисой прошедшего «Кинотавра» стала Инга Оболдина, исполнившая роль надсмотрщицы женской колонии в полнометражном дебюте Кирилла Плетнева «Жги». Оболдина не только поблагодарил съемочную группу, но и свою коллегу по съемочной площадке Викторию Исакову.

Гран-при «Кинотавра» получила «Аритмия»

Приз им. Григория Горина за лучший сценарий достался картине «Голова. Два уха» Виталия Суслина, эта же лента была отмечена дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков России. Второй диплом Гильдии был вручен ленте «Турецкое седло» Юсупа Разыкова (он же получил и диплом им. М.Таривердиева за музыкальное решение фильма), а приз, который с этого года носит имя Даниила Дондурея, достался картине Кантемира Балагова «Теснота». Этот же фильм был назван жюри «Кинотавра» лучшим дебютом.

Специальный диплом жюри «за новый уровень жанрового кино» достался создателям фильма «Блокбастер», награду получал один из продюсеров картины Илья Стюарт и исполнительница главной роли Светлана Устинова. Стюарт посвятил приз режиссеру Роману Волобуеву, «вне зависимости от того, кто будет в титрах».
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