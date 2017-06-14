Яценко и Оболдина стали лучшими актерами 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр»

Александр Яценко
, сыгравший главную роль в фильме Бориса Хлебникова
«Аритмия» был признан лучшим актером на 28-м Открытом российском фестивале «Кинотавр», церемония закрытия которого проходит сегодня в Зимнем театре Сочи.
«Мне бы очень хотелось, Саша, схлестнуться с тобой в кадре», – сказала, вручая награду член жюри Юлия Пересильд
. Яценко поблагодарил съемочную группу.
Пересильд вручала и награду за лучшую женскую роль. Главной актрисой прошедшего «Кинотавра» стала Инга Оболдина
, исполнившая роль надсмотрщицы женской колонии в полнометражном дебюте Кирилла Плетнева
«Жги». Оболдина не только поблагодарила съемочную группу, но и свою коллегу по съемочной площадке Викторию Исакову.
Лучшим оператором на «Кинотавре» ожидаемо стал Владислав Опельянц
, работавший над лентой Резо Гигинеишвили «Заложники»
.
Приз им. Григория Горина за лучший сценарий достался картине «Голова. Два уха» Виталия Суслина
, эта же лента была отмечена дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков России. Второй диплом Гильдии был вручен ленте «Турецкое седло» Юсупа Разыкова
(он же получил и диплом им. М.Таривердиева за музыкальное решение фильма), а приз, который с этого года носит имя Даниила Дондурея
, достался картине Кантемира Балагова «Теснота»
. Этот же фильм был назван жюри «Кинотавра» лучшим дебютом.
Специальный диплом жюри «за новый уровень жанрового кино» получили создатели фильма «Блокбастер»
, награду получал один из продюсеров картины Илья Стюарт
и исполнительница главной роли Светлана Устинова
. Стюарт посвятил приз режиссеру Роману Волобуеву
, «вне зависимости от того, кто будет в титрах».
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