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Яценко и Оболдина стали лучшими актерами 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр»

14 июня
2017 год

Новости кино >>
14 июня 2017
Александр Яценко, сыгравший главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия» был признан лучшим актером на 28-м Открытом российском фестивале «Кинотавр», церемония закрытия которого проходит сегодня в Зимнем театре Сочи.

Яценко и Оболдина стали лучшими актерами 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр»

«Мне бы очень хотелось, Саша, схлестнуться с тобой в кадре», – сказала, вручая награду член жюри Юлия Пересильд. Яценко поблагодарил съемочную группу.

Пересильд вручала и награду за лучшую женскую роль. Главной актрисой прошедшего «Кинотавра» стала Инга Оболдина, исполнившая роль надсмотрщицы женской колонии в полнометражном дебюте Кирилла Плетнева «Жги». Оболдина не только поблагодарила съемочную группу, но и свою коллегу по съемочной площадке Викторию Исакову.

Лучшим оператором на «Кинотавре» ожидаемо стал Владислав Опельянц, работавший над лентой Резо Гигинеишвили «Заложники».

Приз им. Григория Горина за лучший сценарий достался картине «Голова. Два уха» Виталия Суслина, эта же лента была отмечена дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков России. Второй диплом Гильдии был вручен ленте «Турецкое седло» Юсупа Разыкова (он же получил и диплом им. М.Таривердиева за музыкальное решение фильма), а приз, который с этого года носит имя Даниила Дондурея, достался картине Кантемира Балагова «Теснота». Этот же фильм был назван жюри «Кинотавра» лучшим дебютом.

Специальный диплом жюри «за новый уровень жанрового кино» получили создатели фильма «Блокбастер», награду получал один из продюсеров картины Илья Стюарт и исполнительница главной роли Светлана Устинова. Стюарт посвятил приз режиссеру Роману Волобуеву, «вне зависимости от того, кто будет в титрах».
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персоны
Кантемир БалаговРоман ВолобуевРезо ГигинеишвилиДаниил ДондурейВиктория ИсаковаИнга ОболдинаВладислав ОпельянцЮлия ПересильдКирилл ПлетнёвЮсуп РазыковИлья СтюартВиталий СуслинСветлана УстиноваБорис ХлебниковАлександр Яценко
фильмы
БлокбастерГолова. Два ухаЗаложникиТеснотаТурецкое седло

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