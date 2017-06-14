Cоздатели «Притяжения» предоставят гранты для обучения в своей школе кино

В Сочи, на фестивале «Кинотавр», режиссёр Фёдор Бондарчук
представил школу кино и телевидения «Индустрия».
Инициаторами создания школа стали «Национальная Медиа Группа» (НМГ), Фёдор Бондарчук и продюсеры кинокомпании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко. Специализированная академия объединит лидеров российского кинопроизводства для воспитания нового поколения кинематографистов.
Обучение в школе будет платное, 300 тысяч рублей в год, однако предусмотрено шесть грантов для самых талантливых слушателей. Уточняется, что в будущем число грантов может быть увеличено. Учредили школы готовы набрать до 120 учеников на первый год.
При школе будет организован экспертный совет. По словам Бондарчука, в в совет уже вошли Сергей Сельянов
, Кирилл Серебренников
, Антон Долин
, Андрей Золотарёв
. Михаила Врубель отметил, что программа школы рассчитана на два года, будет три факультета для сценаристов, режиссёров, операторов, которые пройдут полный цикл кинопроизводства.
Вступительные экзамены в новую школу пройдут с июля по сентябрь 2017 года, после чего слушатели приступят к обучению. В январе 2018 года организаторы планируют ввести факультеты для вторых режиссёров, режиссёров монтажа и для других специальностей.
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