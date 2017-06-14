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Cоздатели «Притяжения» предоставят гранты для обучения в своей школе кино

14 июня
2017 год

Новости кино >>
14 июня 2017
В Сочи, на фестивале «Кинотавр», режиссёр Фёдор Бондарчук представил школу кино и телевидения «Индустрия».

Cоздатели «Притяжения» предоставят гранты для обучения в своей школе кино

Инициаторами создания школа стали «Национальная Медиа Группа» (НМГ), Фёдор Бондарчук и продюсеры кинокомпании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко. Специализированная академия объединит лидеров российского кинопроизводства для воспитания нового поколения кинематографистов.

Обучение в школе будет платное, 300 тысяч рублей в год, однако предусмотрено шесть грантов для самых талантливых слушателей. Уточняется, что в будущем число грантов может быть увеличено. Учредили школы готовы набрать до 120 учеников на первый год.

При школе будет организован экспертный совет. По словам Бондарчука, в в совет уже вошли Сергей Сельянов, Кирилл Серебренников, Антон Долин, Андрей Золотарёв. Михаила Врубель отметил, что программа школы рассчитана на два года, будет три факультета для сценаристов, режиссёров, операторов, которые пройдут полный цикл кинопроизводства.

Вступительные экзамены в новую школу пройдут с июля по сентябрь 2017 года, после чего слушатели приступят к обучению. В январе 2018 года организаторы планируют ввести факультеты для вторых режиссёров, режиссёров монтажа и для других специальностей.
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Cоздатели «Притяжения» предоставят гранты для обучения в своей школе кино фотографии
Cоздатели «Притяжения» предоставят гранты для обучения в своей школе кино фотографии
Cоздатели «Притяжения» предоставят гранты для обучения в своей школе кино фотографии
Cоздатели «Притяжения» предоставят гранты для обучения в своей школе кино фотографии
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