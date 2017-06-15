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Умер народный артист Алексей Баталов

15 июня
2017 год

Новости кино >>
15 июня 2017
Стало известно, что народный артист СССР Алексей Баталов скончался в ночь на четверг, 15 июня, в одной из московских больниц. Печальную новость российским СМИ сообщил помощник актёра и его близкий друг Владимир Иванов.

Умер народный артист Алексей Баталов

Алексей Баталов в этом году много месяцев провёл в больнице. В январе 2017 года он серьёзно повредил шейку бедра, после чего перенёс операцию. В конце февраля актера снова госпитализировали из-за осложнений осложнения после протезирования сустава. Народный артист пять месяцев пролежал в больничной палате. За день до смерти Баталова к нему приходил священник и причастил его.

Владимир Иванов рассказал, что Алексей Владимирович умер во сне: лёг спать вечером, а утром не проснулся.

Многие коллеги и друзья актёра уже высказали свои соболезнования. ТАСС приводит слова Михаила Швыдкого: «Уход Баталова - это огромная потеря. Это был выдающийся советский, русский артист, совершенно замечательный, тонкий, изысканный человек. В советское время, когда торжествовали герои брутальные, он олицетворял невероятную человеческую тонкость и даже хрупкость. При этом в интеллигентской хрупкости была безусловная твердость, мужественность и высочайший романтизм».

Умер народный артист Алексей Баталов

Актёр Игорь Костолевский прокомментировал тоже уход Баталова: «Это очень печальная новость. Алексей Владимирович был, наверное, один из последних романтиков, последний представитель фантастического поколения МХАТовской школы, человек огромной культуры, очень большой души».

Алексей Баталов известный советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, педагог и общественный деятель. Он был удостоен звания народного артиста СССР, героя Социалистического труда, был лауреатом Государственной премии СССР. Славу Алексею Баталову принесла роль Гоши в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». он также сыграл в известных картинах «Летят журавли», «Дорогой мой человек», «Звезда пленительного счастья» и многих других.
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Дорогой мой человекЗвезда пленительного счастьяЛетят журавлиМосква слезам не верит

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Умер народный артист Алексей Баталов фотографии
Умер народный артист Алексей Баталов фотографии
Умер народный артист Алексей Баталов фотографии
Умер народный артист Алексей Баталов фотографии
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обсуждение >>
№ 6
Autumn (Н-ск)   15.06.2017 - 18:03
Эх, время, жестокая субстанция, уносит всех... Один из самых любимых актёров. Спасибо Алексею Владимировичу за творчество! Буду помнить. читать далее>>
№ 5
НадеждаВа   15.06.2017 - 17:25
Невозможно удержать слезы. Дорогой наш Человек! Мы, поколение, выросшее на Ваших фильмах, скорбим от этой тяжелой утраты. Бесконечно горько и невыносимо больно. Очень светлый человек. Вечная память... читать далее>>
№ 4
Kong (Красноярск)   15.06.2017 - 15:55
Уходит эпоха... Светлая память! читать далее>>
№ 3
киношка (Санкт-Петербург)   15.06.2017 - 15:28
Конечно,никому не отмеряно три жизни, но очень больно ударило по душе печальное известие.Ушел талант,ушел обворожительный голос....Навсегда в памяти. читать далее>>
№ 2
Наделия (Брянск)   15.06.2017 - 14:52
Светлая память Замечательному Человеку и Гражданину! читать далее>>
Всего сообщений: 6
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