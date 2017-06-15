Умер народный артист Алексей Баталов

Стало известно, что народный артист СССР Алексей Баталов
скончался в ночь на четверг, 15 июня, в одной из московских больниц. Печальную новость российским СМИ сообщил помощник актёра и его близкий друг Владимир Иванов.
Алексей Баталов в этом году много месяцев провёл в больнице. В январе 2017 года он серьёзно повредил шейку бедра, после чего перенёс операцию. В конце февраля актера снова госпитализировали из-за осложнений осложнения после протезирования сустава. Народный артист пять месяцев пролежал в больничной палате. За день до смерти Баталова к нему приходил священник и причастил его.
Владимир Иванов рассказал, что Алексей Владимирович умер во сне: лёг спать вечером, а утром не проснулся.
Многие коллеги и друзья актёра уже высказали свои соболезнования. ТАСС приводит слова Михаила Швыдкого
: «Уход Баталова - это огромная потеря. Это был выдающийся советский, русский артист, совершенно замечательный, тонкий, изысканный человек. В советское время, когда торжествовали герои брутальные, он олицетворял невероятную человеческую тонкость и даже хрупкость. При этом в интеллигентской хрупкости была безусловная твердость, мужественность и высочайший романтизм»
.
Актёр Игорь Костолевский
прокомментировал тоже уход Баталова: «Это очень печальная новость. Алексей Владимирович был, наверное, один из последних романтиков, последний представитель фантастического поколения МХАТовской школы, человек огромной культуры, очень большой души»
.
Алексей Баталов известный советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, педагог и общественный деятель. Он был удостоен звания народного артиста СССР, героя Социалистического труда, был лауреатом Государственной премии СССР. Славу Алексею Баталову принесла роль Гоши в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит»
. он также сыграл в известных картинах «Летят журавли»
, «Дорогой мой человек»
, «Звезда пленительного счастья»
и многих других.
обсуждение >>