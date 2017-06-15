Умер народный артист Алексей Баталов

анонс

Актриса может сыграть в новом фильме франшизы «Люди Икс: Тёмный Феникс».

Джессику Честейн зовут на роль злодейки в новые «Люди Икс»

Ещё больше Данилы Козловского в финальном трейлере «Матильды»

Российский режиссёр был отмечен специальной наградой на 3-ем Московском еврейском кинофестивале.

Андрей Кончаловский получил приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России»

15 июня

Фильм «Хармс» попал в конкурсную программу Шанхайского международного кинофестиваля

Биографический фильм о советском писателе и поэте Данииле Ювачёве, больше известном как Хармс, поборется за Гран-при фестиваля.