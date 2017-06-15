Братья Руссо собираются снять сериал по видеоигре Little Nightmares

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15 июня Фильм «Хармс» попал в конкурсную программу Шанхайского международного кинофестиваля Биографический фильм о советском писателе и поэте Данииле Ювачёве, больше известном как Хармс, поборется за Гран-при фестиваля.

15 июня Владимир Машков обыгрывает американцев в первом трейлере фильма «Движение вверх» Новая лента расскажет о победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года.

15 июня Умер народный артист Алексей Баталов Актёр театра и кино скончался на 89-м году жизни в одной из московских больниц.