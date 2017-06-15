Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Братья Руссо собираются снять сериал по видеоигре Little Nightmares

15 июня
2017 год

Новости кино >>
15 июня 2017
Братья Джо и Энтони Руссо, известные по фильмам «Первый мститель: Противостояние» и «Первый мститель: Другая война», снимут телевизионный сериал по мотивам игры Little Nightmares.

Братья Руссо собираются снять сериал по видеоигре Little Nightmares

Экранизация платформенной головоломки находится на ранней стадии, поэтому подробностей проекта пока нет. Однако известно, что помогать братьям Руссо в создании сериала будет режиссёр Генри Селик, автор мультфильмов «Кошмар перед Рождеством» и «Коралина в Стране кошмаров». Братья Руссо будут продюсировать и снимать сериал под руководством компании DJ2 Entertainment, котора отвечает за экранизации игр Sonic the Hedgehog и Life Is Strange.

Главная героиня игры Little Nightmares - девочка по имени Шестая, которая оказалась в ловушке на корабле «Чрево». Она пытается сбежать из кошмарного места, но на её пути стоят жуткие местные жители, которые спешат нарушить её планы.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Зловещая» анимация
Поиск по меткам
игры
фильмы
Первый мститель

фотографии >>
Братья Руссо собираются снять сериал по видеоигре Little Nightmares фотографии
Братья Руссо собираются снять сериал по видеоигре Little Nightmares фотографии
Братья Руссо собираются снять сериал по видеоигре Little Nightmares фотографии
Братья Руссо собираются снять сериал по видеоигре Little Nightmares фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Алексей Баталов
15 июня ушёл из жизни актёр Алексей Баталов.
Ада Волошина
10 июня ушла из жизни актриса Ада Волошина.

День рождения >>

Михаил Державин
Анна Ковальчук
Любомирас Лауцявичюс
Андрей Леонов
Иван Миколайчук
Дарья Повереннова
Ольга Сидорова
Татьяна Солнцева
Анна Цуканова-Котт
Джеймс Белуши
Клод Брассёр
Кортни Кокс
Альберто Сорди
Бриджитт Фоссе
Хелен Хант
Эрланд Юсефсон
все родившиеся 15 июня >>

Афиша кино >>

Синяя бездна
триллер
Великобритания, 2016
Весь этот мир
мелодрама, экранизация
США, 2017
Орбита 9
мелодрама, научная фантастика
Испания, Колумбия, 2017
Очень плохие девчонки
драма, комедия
США, 2017
Тачки 3
комедия, приключения, семейное кино
США, 2017
Я любить тебя буду, можно?
мелодрама
Россия, 2017
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, 2017
Его собачье дело
боевик, комедия
США, 2016
Мумия
боевик, приключения, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Жмот
комедия
Франция, 2016
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Манифесто
арт-хаус, драма
Австралия, Германия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью