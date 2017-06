Братья Руссо собираются снять сериал по видеоигре Little Nightmares

Братья, известные по фильмам «Первый мститель: Противостояние» «Первый мститель: Другая война» , снимут телевизионный сериал по мотивам игры Little Nightmares.Экранизация платформенной головоломки находится на ранней стадии, поэтому подробностей проекта пока нет. Однако известно, что помогать братьям Руссо в создании сериала будет режиссёр Генри Селик, автор мультфильмов «Кошмар перед Рождеством» «Коралина в Стране кошмаров» . Братья Руссо будут продюсировать и снимать сериал под руководством компании DJ2 Entertainment, котора отвечает за экранизации игр Sonic the Hedgehog и Life Is Strange.Главная героиня игры Little Nightmares - девочка по имени Шестая, которая оказалась в ловушке на корабле «Чрево». Она пытается сбежать из кошмарного места, но на её пути стоят жуткие местные жители, которые спешат нарушить её планы.