Братья Руссо собираются снять сериал по видеоигре Little Nightmares

Братья Джо и Энтони Руссо
, известные по фильмам «Первый мститель: Противостояние»
и «Первый мститель: Другая война»
, снимут телевизионный сериал по мотивам игры Little Nightmares.
Экранизация платформенной головоломки находится на ранней стадии, поэтому подробностей проекта пока нет. Однако известно, что помогать братьям Руссо в создании сериала будет режиссёр Генри Селик, автор мультфильмов «Кошмар перед Рождеством»
и «Коралина в Стране кошмаров»
. Братья Руссо будут продюсировать и снимать сериал под руководством компании DJ2 Entertainment, котора отвечает за экранизации игр Sonic the Hedgehog и Life Is Strange.
Главная героиня игры Little Nightmares - девочка по имени Шестая, которая оказалась в ловушке на корабле «Чрево». Она пытается сбежать из кошмарного места, но на её пути стоят жуткие местные жители, которые спешат нарушить её планы.
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