ревью

Новости кино Фильм «Хармс» попал в конкурсную программу Шанхайского международного кинофестиваля Биографический фильм о советском писателе и поэте Данииле Ювачёве, больше известном как Хармс, поборется за Гран-при фестиваля.

Новости кино Владимир Машков обыгрывает американцев в первом трейлере фильма «Движение вверх» Новая лента расскажет о победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года.

Новости кино Братья Руссо собираются снять сериал по видеоигре Little Nightmares Режиссёры двух фильмов про Капитана Америку увлеклись новым проектом.

Новости кино Умер народный артист Алексей Баталов Актёр театра и кино скончался на 89-м году жизни в одной из московских больниц.

Лайфстайл Джоэл Шумахер извинился перед зрителями за собственный фильм Режиссеру до сих пор стыдно за «Бэтмена и Робина»

Фестивальная колонка Кинотавр-2017: Робко льются кровь и рвота Скрипит «Турецкое седло», оказываются далекими «Близкие», но «Скоро всё кончится»

Фестивальная колонка Кинотавр-2017: Такой огромный короткий метр Полный обзор короткометражной программы фестиваля

Интервью Светлана Максимченко: «Мы хотим, чтобы Москва из сценариев превращалась в Москву на экране» Глава сети «Московское кино» о бюджетных кинотеатрах и съемках в столице

Фестивальная колонка Кинотавр-2017: #Пора_валить! «Голова. Два уха» Виталия Суслина и «Заложники» Резо Гигинеишвили