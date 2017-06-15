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Владимир Машков обыгрывает американцев в первом трейлере фильма «Движение вверх»

15 июня
2017 год

Новости кино >>
15 июня 2017
В Сети появился первый трейлер нового российского фильма «Движение вверх», сообщает Кино-Театр.ру пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»



Лента расскажет о знаковом событии в истории советского спорта - победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда советские спортсмены впервые за 36 лет победили команду США. Этой победой баскетболисты были обязаны талантливому тренеру сборной СССР Владимиру Кондрашину, который многое сделал для успеха своей команды.

В фильме снялись Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Александра Ревенко и другие. Режиссёром ленты выступил Антон Мегердичев.

В широкий прокат картина «Движение вверх» выйдет 28 декабря этого года.
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Владимир Машков обыгрывает американцев в первом трейлере фильма «Движение вверх» фотографии
Владимир Машков обыгрывает американцев в первом трейлере фильма «Движение вверх» фотографии
Владимир Машков обыгрывает американцев в первом трейлере фильма «Движение вверх» фотографии
Владимир Машков обыгрывает американцев в первом трейлере фильма «Движение вверх» фотографии
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