Владимир Машков обыгрывает американцев в первом трейлере фильма «Движение вверх»

Новости кино
Биографический фильм о советском писателе и поэте Данииле Ювачёве, больше известном как Хармс, поборется за Гран-при фестиваля.
Дозорные
Выиграй билеты на показ культового фильма Антониони
в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге
Новости кино
Новая лента расскажет о победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года.
Новости кино
Режиссёры двух фильмов про Капитана Америку увлеклись новым проектом.
Новости кино
Актёр театра и кино скончался на 89-м году жизни в одной из московских больниц.
Лайфстайл
Режиссеру до сих пор стыдно за «Бэтмена и Робина»
Фестивальная колонка
«Мертвым повезло» Валиуллина, «Жги» Плетнева,
«Три сестры» Грымова, «Рок» Шахназарова-мл., «Мифы» Молочникова
Фестивальная колонка
Скрипит «Турецкое седло», оказываются далекими «Близкие», но «Скоро всё кончится»
Фестивальная колонка
Полный обзор короткометражной программы фестиваля
Интервью
Глава сети «Московское кино» о бюджетных кинотеатрах и съемках в столице
Фестивальная колонка
«Голова. Два уха» Виталия Суслина и «Заложники» Резо Гигинеишвили
Фестивальная колонка
«Теснота» Кантемира Балагова и «Прорубь» Андрея Сильвестрова
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