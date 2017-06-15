Фильм «Хармс» попал в конкурсную программу Шанхайского международного кинофестиваля

Фильм «Хармс»
режиссера-дебютанта Ивана Болотникова
, примет участие в конкурсной программе 20-го Шанхайского международного кинофестиваля, сообщает кинокомпания Proline Film.
Фестиваль пройдёт с 17 по 26 июня этого года, российская картина поборется за «Золотой кубок» с 11-ю работами режиссеров из Китая, США, Великобритании, Италии, Румынии, Польши, Японии, Ирана, Филиппин, Индии и Бангадеша. Победителя выберет международное жюри во главе с румынским постановщиком Кристианом Мунджиу
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Биографическая лента «Хармс» - рассказывает о советском писателе и поэте Данииле Ювачёве, больше известном как Хармс. Фильм является международным проектом, снятым в копродукции России, Литвы и Македонии. Главную роль исполнил польский актер и театральный режиссёр Войцех Урбаньски
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Режиссёр Иван Болотников отметил: «Наш фильм – это попытка проникнуть в секрет притягательности человека, о котором мы можем судить по осколкам творчества, рассеянным в мемуарах сведениям, в совокупности говорящим о значительности целого, скрывающегося под псевдонимом «Хармс"»
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