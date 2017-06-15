Андрей Кончаловский
получил приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России» на 3-ем Московском еврейском кинофестивале.
Постановщик представил на смотре свою картину «Рай»
, после чего был удостоен почётной награды, которую ему вручил президент российского еврейского конгресса Юрий Каннер
«Московский еврейский кинофестиваль уже состоялся, и благодаря участию творцов мирового масштаба, его можно назвать событием мировой культуры. На протяжении многих лет я руковожу Российским еврейским конгрессом, но при этом всегда отказывался поддерживать еврейские кинофестивали. В какой-то момент появились Константин Фам и Егор Одинцов – и я им поверил. Как оказалось, не зря»
, - заявил Краннер.
Получая награду Андрей Кончаловский поблагодарил собравшихся и пошутил со сцены: «С евреями очень тяжело, они друг другу не дают жить, но при этом они же друг другу не дают и умереть»
.
Напомним, что драма постановщика «Рай» с Юлией Высоцкой
в главной роли была удостоена Серебряного Льва за режиссуру на Венецианском кинофестивале, а также получила «Золотого Орла» и «Нику» сразу в нескольких номинациях - как лучший фильм, за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль.
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