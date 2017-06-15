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Ещё больше Данилы Козловского в финальном трейлере «Матильды»

15 июня
2017 год

Новости кино >>
15 июня 2017
Появился третий, финальный трейлер, масштабной и скандальной российской драмы Алексея Учителя «Матильда», которая после череды споров всё же выйдет в прокат.



Напомним, что лента рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне судьбоносных событий отечественной истории.

Главные роли в картине исполнили известный немецкий актёр Ларс Айдингер, польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, российские актёры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и многие другие.

В прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября 2017 года.
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Ещё больше Данилы Козловского в финальном трейлере «Матильды» фотографии
Ещё больше Данилы Козловского в финальном трейлере «Матильды» фотографии
Ещё больше Данилы Козловского в финальном трейлере «Матильды» фотографии
Ещё больше Данилы Козловского в финальном трейлере «Матильды» фотографии
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