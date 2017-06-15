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Джессику Честейн зовут на роль злодейки в новые «Люди Икс»

15 июня
2017 год

Новости кино >>
15 июня 2017
Джессика Честейн является главной претенденткой на роль злодейки в фильме «Люди Икс: Тёмный Феникс», актриса сейчас ведёт переговоры об участии в картине.

Джессику Честейн зовут на роль злодейки в новые «Люди Икс»

В случае заключения контракта со студией, Честейн исполнит роль Лиландры Нерамани, — предводителя империи Ши'ар, которая для своих злодейских целей хочет освободить из тела мутанта Джин Грей сущность по имени Тёмный Феникс и направить эту силу против Людей Икс.

Также стало известно, что режиссёром фильма назначен Саймон Кинберг, ранее занимавшийся сценарием фильмов и продюсированием франшизы. Съёмки в скором времени стартуют в Монреале.

В «Тёмном Фениксе» роль Джин Грей вновь, как и в «Апокалипсисе», исполнит Софи Тёрнер. Студия Fox также вернёт в продолжение персонажей Дженнифер Лоуренс, Майкла Фассбендера, Джеймса МакЭвоя и Николаса Холта.

Релиз «Тёмного Феникса» в российском прокате запланирован на 1 ноября 2018 года.
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Джессику Честейн зовут на роль злодейки в новые «Люди Икс» фотографии
Джессику Честейн зовут на роль злодейки в новые «Люди Икс» фотографии
Джессику Честейн зовут на роль злодейки в новые «Люди Икс» фотографии
Джессику Честейн зовут на роль злодейки в новые «Люди Икс» фотографии
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