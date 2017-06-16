Нил Бломкамп выложил свою новую короткометражку бесплатно

ревью

Новости кино Первый локализованный трейлер художественного фильма «2PAC: Легенда» Первый ролик к картине вышел в день рождения хип-хоп исполнителя.

Новости театра В Москве пройдёт показ спектакля «Ромео и Джульетта» в постановке «Комеди Франсез» Мероприятие состоится в кинотеатре «Формула Кино на Лубянке» в рамках проекта TheatreHD.

Новости кино Конкурсные фильмы фестиваля «Зеркало» покажут в Москве У поклонников фестивального кино появится уникальная возможность увидеть картины, которые вряд ли выйдут в широкий прокат.

Лайфстайл Наина Ельцина получила приз за поддержку кино в России Хроники фестиваля «Зеркало»

Рецензии на фильмы Тачки 3: Счастливый проигрыш Философский мультфильм об автомобильных гонках

Фестивальная колонка Зеркало-2017: Фотоальбом фестиваля XI Международный кинофестивалья им.Андрея Тарковского день за днем

Фестивальная колонка Кинотавр-2017: Робко льются кровь и рвота Скрипит «Турецкое седло», оказываются далекими «Близкие», но «Скоро всё кончится»

Фестивальная колонка Кинотавр-2017: Такой огромный короткий метр Полный обзор короткометражной программы фестиваля