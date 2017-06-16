Нил Бломкамп выложил свою новую короткометражку бесплатно

Новости кино
Первый ролик к картине вышел в день рождения хип-хоп исполнителя.
Новости кино
Появился первый ролик нового фильма Карена Оганесяна
со звёздным актёрским составом.
Новости театра
Мероприятие состоится в кинотеатре «Формула Кино на Лубянке» в рамках проекта TheatreHD.
Новости кино
У поклонников фестивального кино появится уникальная возможность увидеть картины, которые вряд ли выйдут в широкий прокат.
Лайфстайл
Хроники фестиваля «Зеркало»
Рецензии на фильмы
Философский мультфильм об автомобильных гонках
Фестивальная колонка
XI Международный кинофестивалья им.Андрея Тарковского день за днем
Дозорные
Выиграй билеты на показ культового фильма Антониони
в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге
Фестивальная колонка
«Мертвым повезло» Валиуллина, «Жги» Плетнева,
«Три сестры» Грымова, «Рок» Шахназарова-мл., «Мифы» Молочникова
Фестивальная колонка
Скрипит «Турецкое седло», оказываются далекими «Близкие», но «Скоро всё кончится»
Фестивальная колонка
Полный обзор короткометражной программы фестиваля
Интервью
Глава сети «Московское кино» о бюджетных кинотеатрах и съемках в столице
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