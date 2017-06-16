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Нил Бломкамп выложил свою новую короткометражку бесплатно

16 июня
2017 год

Новости кино >>
16 июня 2017
Режиссёр Нил Бломкамп - автор фильмов «Район №9» и «Робот по имени Чаппи» опубликовал в сети свою новую короткометражку совершенно бесплатно на портале YouTube.



20-минутный фильм постановщик снял на своей студии Oats Studio. Первый проект называется «Ракка», а главную роль в нём исполнила Сигурни Уивер. Короткометражная лента рассказывает о довольно печальном будущем землян, которые в 2020 году вынуждены бороться с пришельцами.

Сообщается, что во второй части должна появиться Дакота Фаннинг.
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Нил Бломкамп выложил свою новую короткометражку бесплатно фотографии
Нил Бломкамп выложил свою новую короткометражку бесплатно фотографии
Нил Бломкамп выложил свою новую короткометражку бесплатно фотографии
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