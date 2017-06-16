Вышел трейлер фильма «Прощай, Кристофер Робин» с Доналом Глисоном и Марго Робби

а YouTube-канале кинокомпании Fox Searchlight UK появился первый трейлер фильма «Прощай, Кристофер Робин», рассказывающего о писателе и создателе персонажа Винни-Пуха — Алане Александре Милне.
Главные роли в ленте Саймона Кёртиса - супругов Алана и Дороти - исполнили Донал Глисон и Марго Робби. Фильм расскажет о взаимоотношениях между Аланом Милном и его сыном Кристофером Робином, чьи игрушки и вдохновили писателя на создание знаменитой истории про Винни-Пуха и его друзей.
Мировая премьера картины «Прощай, Кристофер Робин» состоится 10 ноября 2017 года, дата российского релиза пока не уточняется.
обсуждение >>