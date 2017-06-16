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Конкурсные фильмы фестиваля «Зеркало» покажут в Москве

16 июня
2017 год

Новости кино >>
16 июня 2017
С 16 по 20 июня в кинотеатре «Октябрь» сети Каро Арт проходят показы конкурсных картин фестиваля «Зеркало им. Андрея Тарковского».

Конкурсные фильмы фестиваля «Зеркало» покажут в Москве

Картины, представленные на фестивале, вряд ли выйдут в широкий российский прокат, поэтому у синемафилов есть уникальная возможность увидеть фильм-конкурсанты на большом экране. Киносмотр завершится 18 июня в Ивановской области, фильм-победитель будет показан в «Октябре» 19 июня.

Расписание показов конкурсных фильмов:

16 июня в 19.30 - «Сексуальная дурга»

17 июня - 17.00 - «Ты сам и твоё»

17 июня в 19.30 - «Фелисите»

19 июня - 18.00 - Фильм-победитель фестиваля (станет известен 18 июня)

20 июня - 19.30 - «Кровь»

Билеты на показы можно приобрести на сайте сети кинотеатров Каро Фильм.

Подробнее о фестивале «Зеркало» в нашей статье.
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