Конкурсные фильмы фестиваля «Зеркало» покажут в Москве

С 16 по 20 июня в кинотеатре «Октябрь» сети Каро Арт проходят показы конкурсных картин фестиваля «Зеркало им. Андрея Тарковского»
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Картины, представленные на фестивале, вряд ли выйдут в широкий российский прокат, поэтому у синемафилов есть уникальная возможность увидеть фильм-конкурсанты на большом экране. Киносмотр завершится 18 июня в Ивановской области, фильм-победитель будет показан в «Октябре» 19 июня.
Расписание показов конкурсных фильмов:
16 июня в 19.30 - «Сексуальная дурга»
17 июня - 17.00 - «Ты сам и твоё»
17 июня в 19.30 - «Фелисите»
19 июня - 18.00 - Фильм-победитель фестиваля (станет известен 18 июня)
20 июня - 19.30 - «Кровь»
Билеты на показы можно приобрести на сайте
сети кинотеатров Каро Фильм.
Подробнее о фестивале «Зеркало» в нашей статье
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